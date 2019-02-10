В Венесуэле действующий полковник армии перешел на сторону Хуана Гуаидо 6 10.02.2019, 13:55

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Хуан Гуаидо

Фото: EPA

Полковник сухопутных войск признал лидера оппозиции временным президентом.

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес признал главу оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание Nuevo Herald и видеозапись Хименеса, которая опубликована на YouTube.

Хименес сообщил, что в январе участвовал в демонстрациях против Мадуро. Он призвал своих коллег пропустить в страну гуманитарную помощь из США и не бояться заявлять о своей поддержке Гуаидо. Издание добавляет, что на сторону Гуаидо также перешел менее высокопоставленный служащий.

Пока на сторону Гуаидо, который объявил себя президентом Венесуэлы вместо Мадуро, перешли только несколько высокопоставленных военных, включая военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и генерала Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янеса Родригеса.

При этом США пообещали снять санкции с признавших Гуаидо военнослужащих и, по данным Reuters, поддерживают прямые контакты с военными Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки Мадуро.