закрыть
10 февраля 2019, воскресенье, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

В Венесуэле действующий полковник армии перешел на сторону Хуана Гуаидо

6
  • 10.02.2019, 13:55
  • 1,879
Хуан Гуаидо
Фото: EPA

Полковник сухопутных войск признал лидера оппозиции временным президентом.

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес признал главу оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание Nuevo Herald и видеозапись Хименеса, которая опубликована на YouTube.

Хименес сообщил, что в январе участвовал в демонстрациях против Мадуро. Он призвал своих коллег пропустить в страну гуманитарную помощь из США и не бояться заявлять о своей поддержке Гуаидо. Издание добавляет, что на сторону Гуаидо также перешел менее высокопоставленный служащий.

Пока на сторону Гуаидо, который объявил себя президентом Венесуэлы вместо Мадуро, перешли только несколько высокопоставленных военных, включая военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и генерала Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янеса Родригеса.

При этом США пообещали снять санкции с признавших Гуаидо военнослужащих и, по данным Reuters, поддерживают прямые контакты с военными Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки Мадуро.


популярное за неделю

Мнение

Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип
Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский