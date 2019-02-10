Как лопнула советская «пирамида МММ» 1 10.02.2019, 14:51

Вся правда о том, что в СССР «сгорели вклады».

Так, друзья — сегодня будет давно задуманный мною пост на очень интересную тему — о так называемых "сгоревших советских вкладах", в чем фанаты СССР неизменно обвиняют "проклятых либералов" — мол, жили мы не тужили, деньги на книжке копили, уже почти на "Москвич-412" накопили — и тут грянули лихие девяностые, и остались мы не то что без москвича, но и даже без штанов, пишет в (ЖЖ https://maxim-nm.livejournal.com/479341.html) блогер Максим Мирович.

На самом деле все эти россказни о "сгоревших вкладах" — один сплошной миф. Да, действительно — в серо-синих советских сберкнижках людям рисовали какие-то циферки, но все советские деньги были сплошной фикцией, фантиками, действующими только на территории СССР. Никто не знал их реальной стоимости — власти рассказывали байки о "долларе по 67 копеек", но на самом деле реальная стоимость доллара была около 8-10 рублей — о чем я подробно писал вот в этом посте.

После падения СССР и интеграции осколков совка в реальную рыночную экономику советские граждане вдруг узнали, что их реальная зарплата составляет всего около $15-$20 в месяц — именно таковой в пересчете на валюту являлась средняя советская зарплата в 120-140 рублей. Нечто похожее произошло и с советскими "вкладами" — их не украл злой дядя Гайдар, не вывезли за рубеж проклятые пиндосы и не хранят до сих пор в закромах Родины — они попросту обесценились, а государство не смогло обеспечить выдачу вкладов всем желающим — как это произошло позже с пирамидой "МММ". И виноваты в этом не "проклятые либералы" — а совок, который годами врал людям о реальном положении дел в экономике.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о мифе, что якобы "по вине проклятых либералов в СССР сгорели вклады". Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Из истории вопроса.

Для начала немного об истории вопроса. В последние десятилетия существования СССР средняя советская зарплата равнялась примерно 120-140 рублям — что было очень немного. От голода люди не умирали, но жили крайне бедно — откладывая месяцами деньги на зимнее пальто или сапоги. Помимо этого, советское государство стремилось обокрасть людей даже и на эти получаемые гроши — часть зарплаты могли выдать лотерейными билетами (не шутка), облигациями госзайма, а также постоянно агитировали людей хранить деньги в сберегательных кассах, куда многие годами относили свои кровно заработанные и на которые там вроде бы даже капал какой-то процент.

В сберегательных кассах хранили разные суммы — в последние советские годы на личном счету у среднего советского гражданина могло лежать от 200-300 до 2000-3000 и более рублей — суммы сами по себе довольно небольшие, но которые вроде бы реально существовали на сберкнижке и которые в любое время советский гражданин мог снять.

На самомо же деле советская банковская система сильно отличалась от реальных рабочих банковских систем, которые действовали в странах Запада, в условиях свободного рынка — она скорее напоминала пирамиду вроде "МММ", которую Сергей Мавроди гордо именовал "кассой взаимопомощи" и которая схлопнулась ровно по тем же причинам. Но об этом ниже.

Как лопнула советская «пирамида МММ».

А теперь давайте вспомним о такой вещи, как товарный дефицит — он существовал в СССР практически все десятилетия и касался разных групп товаров. О чем это говорит? А говорит это только лишь о том, что советские деньги (фантики) не были никак обеспечены товарной массой — для покупки того или иного товара нужно было стоять в очереди, и товаров на всех могло не хватить. Проще говоря — если бы все люди захотели одновременно купить товары или услуги — ничего бы не вышло, товаров бы не хватило на всех. И если в капиталистической системе вы можете покупать все что угодно в любом количестве — все регулируется рынком — то в совковой системе государство "сцеживало" вам товары в час по чайной ложке, фактически засекречивая реальную стоимость и значение советских денег — они выполняли, скорее, роль талонов, и не были полноправным платежным средством.

И вот тут становится вида вся суть советской "пирамиды МММ" — она "схлопнулась" ровно так же, как пирамида девяностых годов от Сергея Мавроди. Давайте вспомним, как работала пирамида от Сережи — люди несли туда деньги и получали взамен фантики-"акции", на которые капали фиктивные проценты, получаемые из средств неофитов секты. Называлось это "кассой взаимопомощи", а небезызвестный Леня Голубков из рекламы 1990-х годов изображал эту систему в виде бассейна с двумя трубами, в которую по большой трубе вливаются деньги, а по малой — выливаются. Что произойдет, если труба для "слива" по своему размеру превысит трубу для "вливания" — никто не задумывался.

Лопнула "МММ" именно тогда, когда все граждане одновременно пожелали забрать свои деньги — оказалось, что "акции МММ" могли обеспечить снятие средств только небольшому количеству человек, но не всем сразу — денег на всех не хватило. И ровно то же самое произошло после падения СССР — когда одновременно все граждане захотели снять деньги с банковских счетов — оказалось, что это невозможно сделать — "вклады" были обычной фикцией, никак не обеспеченной ни товарной массой, ни экономикой в целом.

Помимо этого, начали обесцениваться и сами советские деньги, которые даже уже были на руках у граждан — точнее, наконец-то стала проявляться их реальная стоимость. В СССР не существовало рынка валюты, населению рассказывали сказки о "долларе по 67 копеек", но после падения СССР вдруг выяснилось, что реальная зарплата советского человека в 120-140 рублей равняется примерно $15-$20.

Послесловие.

В конце поста обычно принято писать какой-то вывод или мораль — как учил еще Тим Собакин в журнале "Трамвай". Лично я считаю, что деньги в советских и постсоветских странах надежнее всего хранить не в виде бумажек-фантиков и уж конечно не в банках-"пирамидах", а в товарах и ценных предметах — те, кто понимал это в СССР — покупали на свои деньги антиквариат и золото, и ничего не потеряли после краха советской системы (только выиграли). Те же, кто слепо доверял государству и нес деньги в пирамиду под названием "Сбербанк СССР" — получили ровно то, что и вкладчики "МММ" — "сгоревшие деньги" с призрачными перспективами компенсации.

Да и в целом, по-моему, давно пора перестать стонать о каких-то там "сгоревших вкладах" — в СССР редко кто держал на счету более 2000 рублей, это около 10 средних зарплат — даже по теперешним меркам деньги весьма небольшие и относительно легко зарабатываемые.