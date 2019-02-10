Под российским Владимиром ГАИ выставила «живой щит» из проезжающих машин 5 10.02.2019, 19:33

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Нарушитель его прорвал.

В российской Владимирской области на трассе М-7 «Волга» сотрудники Госавтоинспекции организовали живой щит из машин граждан, чтобы задержать нарушителя. В результате пострадало несколько автомобилей, а нарушитель поехал дальше, сообщает РБК.

Отмечается, что комиссия изучит имеющиеся материалы, включая показания очевидцев, и даст оценку действиям сотрудников ДПС в этой ситуации. Если будут установлены факты нарушения законодательства и нормативных актов, должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее местные СМИ сообщили, что накануне сотрудники Госавтоинспекции организовали живой щит из машин граждан, чтобы задержать нарушителя. В результате пострадало несколько автомобилей.

По данным УМВД по Владимирской области, водитель не выполнил требование сотрудников полиции остановиться, для его задержания были ориентированы наряды ДПС. В ведомстве заявили, что водитель сталкивался с движущимися попутно автомобилями, совершал опасные маневры и не реагировал на требования, в связи с чем сотрудники полиции перекрыли движение транспорта. Позднее водителя удалось задержать, им оказался таксист из Волгограда, неоднократно нарушавший ПДД. «В результате действий водителя четыре транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — добавили в УМВД.