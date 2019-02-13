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На напавшего с ножом в Столбцах завели еще одно уголовное дело

  • 13.02.2019, 18:29
  • 9,309
Фото: «Радыё Свабода»

В рамках расследования продолжаются допросы свидетелей.

СК расследует уголовное дело о двойном убийстве в школе в Столбцах.

В рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не был пьяным, а также не был под действием наркотиков.

Кроме того, по результатам первоначальных следственных действий, дополнительно в отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси.


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