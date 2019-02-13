В Польше проходит международная конференция по Ближнему Востоку 13.02.2019, 22:44

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Центром внимания участников конференции стал Иран.

В Варшаве в среду стартовала международная конференция по проблемам Ближнего Востока, организованная США и Польшей.

Первоначально президент США Дональд Трамп заявлял, что центральной темой должен стать Иран, однако организаторы расширили тематику конференции, включив в нее конфликт между Израилем и палестинцами, борьбу с группировкой «Исламское государство» и ситуацию в Сирии и Йемене, передает «Голос Америки».

Это было сделано с целью привлечь больше участников, в особенности среди европейских стран, которые пытаются спасти заключенное в 2015 году ядерное соглашение с Ираном после того, как США в прошлом году вышли из него и восстановили санкции в отношении Тегерана.

В мероприятии принимает участие около 60 стран, в том числе США, Израиль, ряд арабских государств, Германия и Франция.

В мероприятии не участвуют Россия, Китай и Иран, а также палестинские власти, которые призвали бойкотировать мероприятие.

Хотя в программе мероприятия нет никаких указаний на какие-либо конкретные меры, которые могут быть приняты после конференции, известно, что госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с участниками ряд вопросов, связанных с Ближним Востоком, в том числе планы США относительно Сирии после решения Трампа вывести оттуда американские войска.

«Мы считаем, что добьемся реального прогресса, – сказал Помпео, выступая во вторник перед журналистами в Словакии. – Мы считаем, что там соберутся десятки стран, ведущих серьезную работу по укреплению стабильности и благополучия на Ближнем Востоке, и я надеюсь, что к тому моменту, как мы разъедемся в четверг, нам удастся этого достичь».