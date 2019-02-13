закрыть
13 февраля 2019, среда, 23:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

В Польше проходит международная конференция по Ближнему Востоку

  • 13.02.2019, 22:44
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Центром внимания участников конференции стал Иран.

В Варшаве в среду стартовала международная конференция по проблемам Ближнего Востока, организованная США и Польшей.

Первоначально президент США Дональд Трамп заявлял, что центральной темой должен стать Иран, однако организаторы расширили тематику конференции, включив в нее конфликт между Израилем и палестинцами, борьбу с группировкой «Исламское государство» и ситуацию в Сирии и Йемене, передает «Голос Америки».

Это было сделано с целью привлечь больше участников, в особенности среди европейских стран, которые пытаются спасти заключенное в 2015 году ядерное соглашение с Ираном после того, как США в прошлом году вышли из него и восстановили санкции в отношении Тегерана.

В мероприятии принимает участие около 60 стран, в том числе США, Израиль, ряд арабских государств, Германия и Франция.

В мероприятии не участвуют Россия, Китай и Иран, а также палестинские власти, которые призвали бойкотировать мероприятие.

Хотя в программе мероприятия нет никаких указаний на какие-либо конкретные меры, которые могут быть приняты после конференции, известно, что госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с участниками ряд вопросов, связанных с Ближним Востоком, в том числе планы США относительно Сирии после решения Трампа вывести оттуда американские войска.

«Мы считаем, что добьемся реального прогресса, – сказал Помпео, выступая во вторник перед журналистами в Словакии. – Мы считаем, что там соберутся десятки стран, ведущих серьезную работу по укреплению стабильности и благополучия на Ближнем Востоке, и я надеюсь, что к тому моменту, как мы разъедемся в четверг, нам удастся этого достичь».


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип