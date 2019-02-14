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США подготовили самые жесткие за всю историю санкции против РФ: главные подробности

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  • 14.02.2019, 9:25
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Американские сенаторы внесли новую, более жесткую версию законопроекта о «санкциях из ада».

Пятеро американских сенаторов — демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер — 13 февраля внесли в конгресс законопроект об ужесточении санкций против России, пишет РБК.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) образца 2019 года представляет собой еще более жесткую версию законопроекта Менендеса — Грэма, впервые обнародованного в августе 2018 года. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из ада» (bill from hell). Публикация DASKA в конце лета вызвала панику на российском рынке: рубль в августе упал более чем на 10%.

В версии DASKA 1.0 было две основные угрозы: санкции против нового суверенного долга России и блокировка операций российских госбанков. Теперь сенаторы пошли дальше. Они предлагают:

санкции против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах;

санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России (например, у ЛУКОЙЛа есть проект по производству СПГ в Камеруне);

санкции против политических деятелей, олигархов и членов их семей, которые способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина;

как и в предыдущей версии, в DASKA 2.0 сохраняются санкции против российского госдолга и кибернетического сектора.

За агрессию в Украине

Отдельным блоком в законопроекте идут санкции за агрессию России в Украине:

санкции против агентов ФСБ, которые замешаны в нападении на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года;

санкции против российского судостроительного сектора, в случае если Россия нарушит свободу навигации в Керченском проливе или где-либо еще;

санкции за поддержку проектов по разработке нефтяных ресурсов в России и против российских нефтяных проектов за рубежом.

Что еще есть в законопроекте

Положение о поддержке НАТО, запрещающее президенту США выход из Североатлантического альянса без согласия сената США.

Пункт, требующий от Госдепартамента США определить, заслуживает ли Россия статуса государства — спонсора терроризма.

Требование к страховщикам недвижимости предоставлять информацию о бенефициарах компаний, покупающих дорогостоящую жилую недвижимость в США.

Доклад о богатстве и активах Владимира Путина.

Доклад об убийстве Бориса Немцова.

Какие еще санкции надвигаются

США и Евросоюз работают над новым совместным раундом санкций против России за керченский инцидент. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят перспективы дальнейших санкций на встрече в Брюсселе 18 февраля.

США обязаны ввести второй раунд санкций против России за применение химического оружия в британском Солсбери. Этот раунд может включать широкие ограничения на экспорт в Россию/импорт из России, запрет для «Аэрофлота» летать в США. Санкции могли быть введены уже в ноябре, но все время откладываются (законодательно установленного дедлайна для их введения нет).


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