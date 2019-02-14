В Беларуси появился новый вид мошенничества с карточками и банковскими счетами 6 14.02.2019, 11:38

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Что такое вишинг.

В Беларуси появился новый вид мошенничества с банковскими карточками — так называемый вишинг, сообщают некоторые банки. Некоторые из пострадавших уже написали заявления в милицию, у одного из них мошенники списали со счета 2,5 тысячи рублей, пишет tut.by.

«Злоумышленники осуществляют звонки клиентам банков и, представляясь работниками служб безопасности банков Беларуси, под разными предлогами просят предоставить конфиденциальную информацию: паспортные данные, — рассказывают в Банке БелВЭБ. — Злоумышленники также просят предоставить реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента».

В некоторых случаях звонящие представляются сотрудниками подразделения IT-банка и уточняют, в каком из перечисленных банков клиент обслуживается. После этого клиенту поступает звонок от имени службы безопасности банка с номера телефона того банка, который клиент указал сам.

В отдельных случаях номера входящих телефонных звонков скрыты либо принадлежат российским мобильным операторам. «Установлены факты использования программ-анонимайзеров, когда входящие звонки определяются как официальные номера телефонов, указанные на сайте банка», — отмечают в Банке БелВЭБ.

В столичную милицию уже обратились мужчина и женщина, которым позвонили якобы представители одного из белорусских банков и просили сообщить паспортные данные и реквизиты банковских карт. Мужчина отказался сообщать и сам обратился в банк. Оказалось, что из банка ему не звонили. А вот женщина поверила на слово и в итоге с карт-счета незаконно списали 2,5 тысячи рублей, сообщают в МВД.

Как не попасть на обман?

Сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. «Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя, — рассказывают в Банке БелВЭБ. — При получении подозрительного звонка необходимо проявить бдительность и не поддаваться на предложения сообщить информацию о реквизитах карточки. После разговора, при подозрении о факте мошенничества, свою карточку можно заблокировать посредством системы дистанционного банковского обслуживания или контакт-центра банка».

Если звонок или СМС поступят якобы с официального номера банка и вас будут просить сообщить данные карточки, то нужно сообщить звонящему, что сами перезвоните в контакт-центр или менеджеру банка.