Фотофакт: В Жлобине слепили 9-метрового снеговика 14.02.2019, 12:37

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Иллюстрационное фото

Невероятно высокого снеговика сделали исключительно вручную, используя лестницу.

Снеговика ростом выше 9 метров сделали жители города Жлобина. Фото и видео великана опубликовала в своем Instagram местная жительница Алина. Со слов девушки, его сделали исключительно вручную, используя лестницу, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Он был построен без помощи техники, все своими руками. По идее, это самый высокий снеговик построенный вручную в Беларуси. Моя помощь окончилась где-то на 1 шаре. Вот что значит просить любимого построить снеговика. Напросилась… В итоге построили всей семьей», – рассказывает подписчикам девушка.

Ранее в Беларуси уже строили снеговиков ростом в 5,5-метров в агрогородке Глушковичи Лельчицкого района и 7-метров под Молодечно.