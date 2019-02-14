Транспортная инспекция нашла нарушения у 90% минских таксистов 1 14.02.2019, 18:51

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фото с сайта keestaxibedrijf.nl

Минских таксистов инспектировали две недели.

В работе подавляющего большинства автомобилей-такси Минска, проверенных транспортной инспекцией, выявлены нарушения. За две недели было проверено 158 транспортных средств. В 143 из них выявлены нарушения. Чаще всего речь шла о внешнем и внутреннем оформлении такси, в том числе отсутствии в салоне визитки водителя и информации о тарифах, желтой полосы на боковой поверхности машины, а также наименования перевозчика, адреса, учетного номера налогоплательщика, передает minsknews.by.

Встречались и такие нарушения, как недействительное водительское удостоверение или отсутствие отметки о прохождении гостехосмотра. У некоторых водителей не было справки об обучении на курсах водителей автомобилей-такси или других необходимых документов, например обязательной страховки. У ряда проверенных авто имелись неисправности, при которых вообще запрещена эксплуатация транспортного средства.

По результатам проверок составлено 26 актов осмотра технологического характера, выдано 21 предписание. Привлечено к административной ответственности 50 человек на сумму 617,5 руб.

— Почти год прошел с момента, когда был принят закон, по которому не требуется получение лицензии и можно выполнять перевозки без оформления путевых листов, — отметил заначальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич. — Однако многие таксисты, почувствовав свободу, перестали соблюдать элементарные правила перевозки пассажиров. Лицензию потерять они теперь не боятся, а наказать их мы можем разве что по статьям 18.24 и ч. 5 18.14 КоАП Республики Беларусь — максимум до 6 базовых величин.

В прошлом году, по словам специалиста, проверки проводились только по жалобам пассажиров. В нынешнем, в преддверии II Европейских игр, утвержден регламент проведения мероприятий в области автомобильного транспорта. При проведении контрольных мероприятий повышенное внимание предписано уделять автомобилям-такси, особенно в Минске.

В течение 2018 года в транспортную инспекцию поступило 255 жалоб. Бóльшая их часть касалась деятельности организаций или ИП, позиционирующих себя как «Аренда машины с водителем», а фактически оказывающих услуги обычных такси. Но многие из них не проходят техосмотр раз в полгода, не выдают квитанции, когда с ними рассчитываются наличными, допускают другие нарушения. Гораздо реже, по словам специалиста, жалуются на тех таксистов, которые сотрудничают со стабильно работающими диспетчерскими службами.