закрыть
14 февраля 2019, четверг, 20:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Транспортная инспекция нашла нарушения у 90% минских таксистов

1
  • 14.02.2019, 18:51
  • 1,663
фото с сайта keestaxibedrijf.nl

Минских таксистов инспектировали две недели.

В работе подавляющего большинства автомобилей-такси Минска, проверенных транспортной инспекцией, выявлены нарушения. За две недели было проверено 158 транспортных средств. В 143 из них выявлены нарушения. Чаще всего речь шла о внешнем и внутреннем оформлении такси, в том числе отсутствии в салоне визитки водителя и информации о тарифах, желтой полосы на боковой поверхности машины, а также наименования перевозчика, адреса, учетного номера налогоплательщика, передает minsknews.by.

Встречались и такие нарушения, как недействительное водительское удостоверение или отсутствие отметки о прохождении гостехосмотра. У некоторых водителей не было справки об обучении на курсах водителей автомобилей-такси или других необходимых документов, например обязательной страховки. У ряда проверенных авто имелись неисправности, при которых вообще запрещена эксплуатация транспортного средства.

По результатам проверок составлено 26 актов осмотра технологического характера, выдано 21 предписание. Привлечено к административной ответственности 50 человек на сумму 617,5 руб.

— Почти год прошел с момента, когда был принят закон, по которому не требуется получение лицензии и можно выполнять перевозки без оформления путевых листов, — отметил заначальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич. — Однако многие таксисты, почувствовав свободу, перестали соблюдать элементарные правила перевозки пассажиров. Лицензию потерять они теперь не боятся, а наказать их мы можем разве что по статьям 18.24 и ч. 5 18.14 КоАП Республики Беларусь — максимум до 6 базовых величин.

В прошлом году, по словам специалиста, проверки проводились только по жалобам пассажиров. В нынешнем, в преддверии II Европейских игр, утвержден регламент проведения мероприятий в области автомобильного транспорта. При проведении контрольных мероприятий повышенное внимание предписано уделять автомобилям-такси, особенно в Минске.

В течение 2018 года в транспортную инспекцию поступило 255 жалоб. Бóльшая их часть касалась деятельности организаций или ИП, позиционирующих себя как «Аренда машины с водителем», а фактически оказывающих услуги обычных такси. Но многие из них не проходят техосмотр раз в полгода, не выдают квитанции, когда с ними рассчитываются наличными, допускают другие нарушения. Гораздо реже, по словам специалиста, жалуются на тех таксистов, которые сотрудничают со стабильно работающими диспетчерскими службами.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип