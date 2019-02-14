Меркель проиграла битву за «Северный поток -2»? 1 14.02.2019, 19:12

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Ангела Меркель

Фото: getty images

Работу газопровода придется согласовывать с Еврокомиссией.

Страны Евросоюза заключили предварительное соглашение о новых правилах регулирования импортных газопроводов, в том числе «Северного потока-2», которые могут сломать запланированную схему работы проекта, передает finanz.ru.

Германии не удалось добиться для себя права быть единственной стороной, регулирующей работу трубопровода. Ей придется получать разрешение в Еврокомиссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

Еврокомиссия, напомним, еще в 2017 году предложила поправки к газовой директиве ЕС, которые требуют, чтобы морские трубопроводы подчинялись тем же нормам, что сухопутные: одной компании (в данном случае «Газпрому») запрещается быть одновременно и продавцом газа и владельцем трубы, доступ к которой должны получить независимые поставщики.

Германия блокировала принятие поправок более года, однако ситуация резко изменилась после вмешательства Франции, заявившей в феврале о «стратегических проблемах», которые добавит вторая нитка потока в и без того напряженные отношения России с ЕС.

«Мы не хотим усиливать зависимость от России и при этом вредить интересам таких стран, как Польша или Словакия», - объяснял Suddeutsche Zeitung французский дипломат.

В итоге Париж и Берлин согласовали компромиссный вариант документа, который формально дает «лазейку» проекту «Газпрома»: Германия как страна, принимающая трубу на своей территории, получает право добиваться исключения проекта из-под норм третьего энерогопакета.

Однако сделать это в одностороннем, заявительном порядке Берлин не сможет: для решения потребуется одобрение Еврокомиссии, которая настроена по отношению к российскому газу более чем скептически.

Исключения будут «возможны лишь в рамках строгих процедур, в которых решающую роль будет играть Комиссия», цитирует Reuters заявление ЕК.

«Новые правила гарантируют, что законодательство ЕС будет применяться к газопроводам, через которые газ поступает в Европу, и что все, кто заинтересован в продаже газа Европе, соблюдают европейское законодательство», - подчеркнула еврокомиссар по энергетике Ариас Каньете.

Поправки не остановят само строительство Nord Stream 2, но его использование существенно осложнится.

Если поток попадет под третий энергопакет, «Газпром» сможет использовать только 50% из 55 млрд куб м мощности, что «может увеличить срок окупаемости, подорвав инвестиционную привлекательность проекта», отмечают аналитики «Атона».

«Хотя в конечном итоге это ограничение может быть снято (как в случае с Северным потоком в 2017), на это потребуется время, что приведет к укреплению позиции Украины по переговорам о транзитных контрактах, запланированных на лето 2019. Также ввиду потенциального изменения риторики ЕС возможна задержка по предоставлению разрешения со стороны Дании, которая еще не утвердила проект, что хотя и не критично для строительства (есть варианты в обход), все же сдвинет сроки строительства и запуска (намечен на 2019)», - предупреждает «Атон».

В ближайшие недели поправки будут вновь вынесены на голосование постпредов стран союза в Совете ЕС. Если и там документ будет одобрен, он будет поставлен на голосование в Европарламенте на апрель, а затем еще должен пройти одобрение в Совете ЕС на уровне глав государств, чтобы стать законом.