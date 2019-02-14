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Почетное звание иностранного агента

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 14.02.2019, 20:17
Антон Орехъ

Для приличной организации теперь даже почетно получить клеймо иностранного агента.

Люди не читают дальше заголовков и не вникают ни во что дальше названия. Поэтому закон об «иностранных агентах» так специально и был назван и уже не важно, что конкретно в нем написано. Тем более что законы наши граждане не читают особенно старательно. «Иностранный агент» — значит, враг. Значит, шпион, внедренный к нам заграницей. Значит, диверсант, засланный для того, чтобы всё здесь испортить, подорвать и вывести из строя.

Поэтому клеймо «иностранного агента» на любой организации – это клеймо врага. Врага народа.

Давеча в ряды вражеских организаций занесли «Движение за права человека» Льва Пономарева. Теперь в этот же позорный список изгоев вписали еще две организации, которыми руководит Лев Александрович. Одна из этих организаций – фонд «В защиту прав заключенных».

Заключенных в России – сотни тысяч. Значительная часть этих людей осуждена по крайне сомнительным делам. Огромная часть осужденных отбывает наказание в диких условиях, которые помимо лишения свободы унижают человеческое достоинство. Пытки – обычное и массовое явление. Фонд, который пытался хоть как-то с этим бороться, по факту объявляется вражеским агентом. Те, кто пытают людей – они друзья народа, а те, кто с пытками борются – они враги. Всё доходчиво.

Одним из учредителей фонда «В защиту прав заключенных» была покойная Людмила Алексеева. Героическая женщина, которую даже лихие пропагандисты не осмеливались трогать. Которую поздравлял с юбилеем лично Путин и тот же Путин счел необходимым придти проститься с Людмилой Михайловной после ее кончины.

И вот теперь выясняется, что учредила Людмила Алексеева организацию, которая работает во вред стране. Еще раз повторяю: не важно, что формально написано в законе – важно, что написан он для того, чтобы метить врагов России.

Организация «Горячая линия» — тоже агент, получавший деньги из-за рубежа. Что же это были за деньги? Из-за какого коварного рубежа пришли они на счета «Горячей линии»? 40 тысяч долларов – грант ООН от Комитета против пыток! ООН гадит нам своими грантами и тоже является врагом.

Но Лев Пономарев абсолютно прав в том смысле, что для приличной организации теперь даже почетно получить клеймо иностранного агента. Если тебя пометили – значит, работаешь ты не зря, значит действительно по-настоящему стал неудобен. Так что, наверное, Пономарева можно даже поздравить с тем, что за всего за два дня его аж три раза отметили почетным званием иностранного агента!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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