Сенат США утвердил Уильяма Барра на пост генпрокурора
- 14.02.2019, 22:45
Кандидатуру Барра поддержали 54 сенатора против 45.
В четверг, 14 февраля, Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора США.
Как сообщает Reuters, кандидатуру Барра поддержали 54 сенатора против 45. Он может быть приведен к присяге до конца недели.
Напомним, в начале ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера.
После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.