Сенат США утвердил Уильяма Барра на пост генпрокурора 14.02.2019, 22:45

Уильям Барр

Фото: Dominion Energy

Кандидатуру Барра поддержали 54 сенатора против 45.

В четверг, 14 февраля, Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора США.

Как сообщает Reuters, кандидатуру Барра поддержали 54 сенатора против 45. Он может быть приведен к присяге до конца недели.

Напомним, в начале ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера.

После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.