Наставник «Арсенала»: БАТЭ отлично показал себя в защите, а тем более забил 1 14.02.2019, 23:28

Унаи Эмери

Фото: izvestiacontent.ru

Унаи Эмери поделился эмоциями после поражения от БАТЭ (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился эмоциями после гостевого поражения от БАТЭ (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, передает pressball.by.

- Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите — тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

- Лаказетт получил красную. Разочарованы?

- Конечно. Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.

- Почему вы уверены, что "Арсенал" победит в следующем матче?

- Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше.