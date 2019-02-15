закрыть
15 февраля 2019, пятница, 10:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Палата представителей США проголосовала за принятие федерального бюджета

  • 15.02.2019, 8:04
Фото: Telegraf-EPA

Документ отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Вечером в четверг члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередное частичное закрытие федерального правительства («шатдаун»). Теперь документ отправлен на рассмотрение президента Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

В законопроект заложены средства на установку новых барьеров на некоторых участках границы между США и Мексикой, однако требование президента о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены так и не было удовлетворено.

Палата представителей, контролируемая демократами, поддержала законопроект бюджета, предусматривающий выделение больше чем 300 миллиардов долларов на финансирование работы целого ряда министерств и ведомств. За принятие документа высказались 300 законодателей, 128 – проголосовали против.

В Белом доме обещали, что президент Трамп подпишет законопроект, однако при этом попытается использовать свои полномочия для финансирования строительства стены.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип