Александр Глеб: Вначале прессинговали «Арсенал», но потом решили обороняться «низким блоком» 3 15.02.2019, 8:10

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Фото: tut.by

Тактика БАТЭ оказалась верной.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился впечатлениями после домашней победы над лондонским "Арсеналом" (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает pressball.by:

- Против такого соперника играли, дома... Выглядели достойно, победили. Спасибо болельщикам. Если честно, настолько уставший сейчас, что эмоций вообще нет.

Поначалу попытались прессинговать, но быстро поняли, что это может обернуться большими проблемами. Поняли, что противники в два-три паса разрезают нашу оборону. Решили выждать, сесть немного ниже и начать обороняться "низким блоком". Это решение оказалось верным, — сказал Глеб в эфире "Беларусь 5".