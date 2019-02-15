В России началась череда банкротств региональных застройщиков 3 15.02.2019, 13:10

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Фото: Дмитрий БРУШКО

За крахом крупнейшего подмосковного застройщика жилья Urban Group началась череда банкротств региональных игроков.

Теперь федеральные власти пытаются решить проблемы 1,5 тысячи дольщиков СК "Реставрация", признанной в декабре прошлого года банкротом по заявлению Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пишет finanz.ru.

Причиной этого стали выявленные в ходе проверки, проведенной по поручению Минстроя РФ, признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика, у которого осталось десять недостроенных домов в ЖК "Фестиваль" и "Эдельвейс-Next".

Для завершения строительства всех объектов "Реставрации", созданной в 1990-х годах в Красноярке заслуженным строителем России Николаем Коваленко, требуется 5,428 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей можно изыскать за счет реализации нераспроданного жилья и коммерческих площадей. Таким образом, дефицит средств застройщика достигает 3,624 млрд рублей, делают вывод аудиторы E&Y.

В службе стройнадзора Красноярского края утверждают, что достроить проблемные объекты можно за счет средств, которые застройщик отчислял в фонд. Там сообщили, что "Реставрация", которая в 2017 году занимала в регионе третье место по объему введенного жилья, внесла отчисления только по трем домам, более того, около 30% договоров долевого участия не обеспечены страховыми взносами.

"Реставрация" до недавнего времени "имела положительную репутацию", уверяют в службе стройнадзора края. Однако в фонде настаивают на том, что застройщик использовал непрозрачные схемы привлечения средств дольщиков, например через заключение предварительных договоров, не подлежащих обязательной регистрации в Росреестре. Еще одна схема - продажа застройщиком квартир своим подрядчикам (как показал аудит, все они аффилированы с СК "Реставрация"), которые, в свою очередь, переуступали права требования конечным покупателям.

Из-за этих схем дольщикам только через суд придется доказать обоснованность своих требований на квартиры, говорит конкурсный управляющий застройщика Борис Латышев. Учитывая их огромное количество, судебный процесс может затянуться на неопределенный период времени, а это затруднит процедуру урегулирования обязательств застройщика путем передачи его имущества новому застройщику, предупреждает партнер юридической компании "Сотби" Антон Красников.

Несмотря на то, что в администрации края подтвердили возможность привлечь к достройке объектов "Реставрации" сторонние компании, никто из строителей за это не берется, утверждает один из местных девелоперов.

Крах СК «Реставрация» - второе крупное банкротство застройщика, которым занимается фонд. Прошлой весной рухнул крупнейший в Подмосковье застройщик Urban Group, у которого осталось 14,6 тысяч дольщиков. На достройку всех жилых домов нужно 67,6 млрд рублей, подсчитали аудиторы E&Y и «НЭО Центра». Часть средств выделят бюджеты РФ и Подмосковья.