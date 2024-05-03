Стали известны цены на новую форму для минских школьников 1 3.05.2024, 11:01

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Результат эксперимента «Беллегпромома» решили отправить в магазины.

Новая школьная форма, разработанная «Беллегпромом» для эксперимента, скоро появится в магазинах. С нового учебного года 20 столичных школ введут единый стиль деловой одежды для учащихся. Как это будет выглядеть и сколько стоить, рассказали на предприятии, сообщает Tochka.by.

Пока создали 15 комплектов для трех возрастных групп.

В основную коллекцию входят юбки, брюки, бомберы, пиджаки и жилеты. Дополнительные предметы (рубашки, сорочки, гольфы, чулки, рюкзаки, сумки и обувь) родителям предлагают выбрать самостоятельно.

Что касается цен, то комплект из жилета и брюк для мальчика обойдется примерно в 100 рублей. Если вместо жилета выбрать бомбер или пиджак, то стоимость вырастет до 150−200 рублей в зависимости от размера.

Трикотажный жилет и юбка для девочек будут стоить около 85 рублей. Если купить вместо юбки брюки, то придется заплатить 95−100 рублей. Дороже всего обойдется комплект из бомбера и юбки — 130−150 рублей в зависимости от размера.