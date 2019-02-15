Группа TRUBETSKOY выпускает новый альбом 15.02.2019, 13:29

Фото: Trubeckoy.by

Сингл «Бит» стал его первым треком.

Группа TRUBETSKOY выпускает второй альбом — “Зашевелит бит”. Он по традиции выходит на московской студии “Союз Мьюзик” — как и прошлый релиз “трубецких” “Magister Bibendi”, сообщает euroradio.fm.

Сингл “Бит” стал первым треком с нового альбома. Музыку к песне написал Руслан Владыко, а текст — давний друг музыкантов, хип-хоп артист СiРОП. Лирик-видео снял минский гуру игровой анимации Виталий Сидорук. По мнению музыкантов, стилистика этой песни задала тон всему альбому.

Продюсером альбома впервые, включая времена “Ляписа Трубецкого”, выступил гитарист Руслан Владыко. Вместе с ним над звуком трудился Дмитрий Коршакевич. Запись, сведение и мастеринг материала растянулись на три месяца, с октября 2018 по январь 2019 года.

Презентация альбома пройдёт в московском "ГлавClub Green Concert" 3 марта 2019 года. А пока “Зашевелит бит” можно послушать на Apple Music.