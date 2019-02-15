закрыть
15 февраля 2019, пятница, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

В аэропорту Варшавы произошла авария с самолетом премьера Израиля

  • 15.02.2019, 14:54
  • 1,578
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Биньямину Нетаньяху пришлось продлить свой визит в Польшу.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось продлить свой визит в Варшаву, где он участвовал в ближневосточной конференции, поскольку его самолет был поврежден в аэропорту.

Об этом сообщает Fakt 24.

Глава израильского правительства должен был покинуть Варшаву в ночь с четверга на пятницу. Но, по сообщению израильской авиакомпании El Al, самолет премьера Boeing 777 был поврежден тягачом, который въехал в него.

Как в пятницу сообщило польское государственное предприятие "Porty Lotnicze", "во время отталкивания с места стоянки правительственного самолета с премьер-министром Израиля на борту произошла авария, в ходе которой было повреждено переднее шасси самолета".

Никто из пассажиров, членов экипажа и наземных работников аэропорта не пострадал. Пассажиры успешно покинули борт.

По сообщению Times of Israel, Нетаньяху, его жена и коллеги вернулись в отель Intercontinental, где были вынуждены заночевать. Из Израиля по премьера выслали новый самолет и запланировали вылет в пятницу утром.


популярное за неделю

Мнение

Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович