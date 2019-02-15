В аэропорту Варшавы произошла авария с самолетом премьера Израиля 15.02.2019, 14:54

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Биньямину Нетаньяху пришлось продлить свой визит в Польшу.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось продлить свой визит в Варшаву, где он участвовал в ближневосточной конференции, поскольку его самолет был поврежден в аэропорту.

Об этом сообщает Fakt 24.

Глава израильского правительства должен был покинуть Варшаву в ночь с четверга на пятницу. Но, по сообщению израильской авиакомпании El Al, самолет премьера Boeing 777 был поврежден тягачом, который въехал в него.

Как в пятницу сообщило польское государственное предприятие "Porty Lotnicze", "во время отталкивания с места стоянки правительственного самолета с премьер-министром Израиля на борту произошла авария, в ходе которой было повреждено переднее шасси самолета".

Никто из пассажиров, членов экипажа и наземных работников аэропорта не пострадал. Пассажиры успешно покинули борт.

По сообщению Times of Israel, Нетаньяху, его жена и коллеги вернулись в отель Intercontinental, где были вынуждены заночевать. Из Израиля по премьера выслали новый самолет и запланировали вылет в пятницу утром.