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Тепло, как в марте: Прогноз погоды в выходные

  • 15.02.2019, 16:35
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Предстоящие выходные дни погода продолжит радовать белорусов мартовским теплом.

Первая половина февраля в этом году выдалась не по сезону теплой, температурный фон оказался на 4−6°С выше климатической нормы и вполне соответствует второй половине марта. И в предстоящие выходные дни погода продолжит радовать нас мартовским теплом, сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды.

В выходные дни погоду в Беларуси будет в основном определять периферия антициклона с центром над югом Европы, ожидается очень теплая для этого времени погода.

16 февраля, в субботу, без существенных осадков. Местами туман, ночью в отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+4°С, максимальная температура днем +1…7°С, по юго-западу страны +8…10°С.

В воскресенье 17 февраля — без существенных осадков. Ночью и утром местами по Беларуси туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, максимальная температура днем +1…7°С, по юго-западу страны +8...9°С.

В начале следующей недели территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного давления, сформированной в более холодной воздушной массе, так что по ночам будет подмораживать.

В понедельник, 18 февраля, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица Температура воздуха минимальная ночью −1…7°С, максимальная днем −1…+5°С; по юго-западу страны теплее, и там ночью 0…+3°С, днем +6…8°С.


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