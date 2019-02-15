Российская фирма «кинула» гродненские заводы на 180 тысяч долларов 1 15.02.2019, 18:12

Сначала фирма из подмосковной Балашихи несколько лет закупала молочку от гродненских предприятий, а потом объявила о банкротстве.

Как сообщает «Вечерний Гродно» со ссылкой на Комитет госконтроля, коммерческое предприятие, зарегистрированное в Подмосковье, плотно сотрудничало с белорусскими «молочниками», в частности с Дятловским сыродельным заводом и волковысским «Беллактом». Продукцию российская фирма закупала, чтобы в дальнейшем реализовывать её в России под своей торговой маркой.

В июне 2018 россияне в очередной раз получили партию молочной продукции, однако директор фирмы не рассчитался с поставщиками, изо дня в день обещая погасить долги. Тем не менее, белорусские предприятия продолжили отпускать молочную продукцию без оплаты, а одно из них — с превышением установленного страховым договором лимита. В итоге общая задолженность компании перед производителями из Гродненской области составила 12 млн российских рублей (180 тыс. долларов).

— Переговоры по вопросу возврата долгов не принесли результата — директор российской фирмы не спешил выполнять свои обещания. В августе 2018 года коммерческое предприятие неожиданно для своих партнеров объявило о ликвидации, а чуть позже — о банкротстве, — добавили в ведомстве.

В январе 2019 года прокуратурой Дятловского района в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК РБ. Кроме того, действия должностных лиц с белорусских предприятий, которые участвовали в сделках, проверят на законность.