Перехват заложников 1 Виталий Портников, graniru.org

16.02.2019, 15:35

3,750

Виталий Портников

Дно цинизма, на которое начала погружаться Россия, пробито окончательно.

После пленения российскими пограничниками украинских военных моряков можно было с уверенностью констатировать, что дно цинизма, на которое начала погружаться Россия после войны с Грузией, "вежливых зеленых человечков" в Крыму и бандитов в Донбассе, пробито окончательно.

Но со дна постучали молдавские летчики, которых после трех с половиной лет в плену у "Талибана" не пускают на родину - не из Афганистана, а из России. Из Москвы. После освобождения из плена. Не пускает не афганский "Талибан" - кремлевский.

Экипаж молдавских вертолетчиков попал в плен в ноябре 2015 года: командир был убит, а двое пилотов оказались в заложниках. Долгое время о них ничего не было известно, пока о возможном местонахождении соотечественников не сообщил лидер пророссийской "Нашей партии", одиозный бизнесмен Ренато Усатый. Но в Москве, очевидно, решили, что лавры спасителя летчиков должны достаться не ему, а другому фавориту Кремля - президенту Игорю Додону, который сейчас сражается за победу своей партии на парламентских выборах. Эта победа позволит Додону положить Молдову к ногам Путина. И в попытке добиться этого результата Кремль и его кишиневский любимец не останавливаются ни перед чем.

Именно Додон 11 февраля сообщил, что российские власти помогли освободить пилотов, перевезенных в одну из подмосковных больниц. Родственники заложников узнали об этом по телевизору, глава государства не удосужился им даже вначале позвонить. В ответ спикер молдавского парламента Адриан Канду рассказал журналистам, что пилотов должны были освободить еще несколько месяцев назад, - и в Москву, а не в Кишинев, они попали только после вмешательства в переговорный процесс президента Додона.

Но кто бы ни был прав в этой ситуации, факт остается фактом: пилоты в Москве и в Молдову не собираются. Молдавским официальным лицам, которые прибыли в Москву и попытались встретиться с соотечественниками, в этом не просто отказали - они пилотов не нашли. Якобы ими занимается некая частная организация - в общем, после ЧВК "Вагнер" звучит вполне знакомо. И эта компания без проблем обеспечила встречу с пилотами пропагандистам из другой похожей и также очень частной компании - НТВ.

"Я знаю людей, которые рисковали жизнью, ездили туда, вели переговоры. Мы оказывали всю необходимую финансовую поддержку до самого конца, и речь идет о больших суммах. Потом, как говорят, вмешалась Российская Федерация, Я не знаю, каким образом. Но считаю, что это аморально - использовать такие ситуации, для того чтобы накопить политический капитал. Мы потребовали в соответствии со всеми дипломатическими нормами получить доступ к летчикам, чтобы вернуть их домой. Если они здоровы, то не должны ждать, пока господин Додон вернется с конференции в Мюнхене и полетит в Москву, чтобы отвезти их домой", - заявил молдавский премьер Павел Филип.

Однако неясно, попадут ли молдаване домой и после Мюнхенской конференции. В Кишиневе утверждают, что пилоты вернутся на родину только после парламентских выборов. Еще вопрос, чего больше хотели президент Додон и его московские кураторы - дать возможность главе государства пропиариться на освобождении соотечественников или просто лишить этой возможности конкурентов из Демократической партии.

Но примечательно, что людей, которые провели в плену несколько лет, просто элементарно не пускают домой, что бы там об этом ни рассказывали Додон и его московские благожелатели, оказавшиеся вторым "Талибаном". И жены не будут ждать пленников в Кишиневе, а приедут в Москву. Сам пропутинский президент между тем фактически признал свою причастность к затягиванию освобождения летчиков, написав в своем фейсбуке: "А что делали вы целых три года для спасения заложников, чтобы сейчас критиковать за то, что они не были освобождены на несколько месяцев, недель или дней раньше?"

Виталий Портников, graniru.org