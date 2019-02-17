Украинские военные уничтожили укрепрайон оккупантов возле Авдеевки 8 17.02.2019, 11:39

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Бойцов поздравил с успехом лично командующий ООС.

Относительно спокойно было накануне на южных участках проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В направлении Новоазовска утром не зафиксировано ни одного выстрела, говорится в сюжете ТСН.

В остатках лесополосы машут лопатами оккупанты. "Противник занимается фортификацией, то есть восстанавливает свои окопы. Прикрывать их вышли два снайпера! Я четко видел людей, которые заняли позиции и целятся в нашу сторону", - рассказал военнослужащий ВСУ с позывным “Бекас“. Пользуясь тем, что вокруг Широкино установилась тишина, украинские армейцы принесли с нейтральной полосы огромный осколок вражеской управляемой ракеты, которая взорвалась за несколько часов до того. "Это ПТУР называется – противотанковая управляемая ракета. Вот такое счастье прилетело к нам", - показывают бойцы.

Дальнобойная вражеская артиллерия снова заговорила на передовой. Пара российских управляемых снарядов взорвались на этой неделе в Новолуганском. Еще один, такой же прилетел от россиян, в сторону Широкино. На каждый прицельный вражеский обстрел украинские армейцы отвечают.

Военные признаются, что мгновения затишья для них необычные – все чаще враг таки донимает своими внезапными атаками. "Это было посреди бела дня, даже несмотря на то, что приезжают представители ОБСЕ, они этого не побоялись и совершили обстрел из ствольной артиллерии", - говорит командир подразделения по прозвищу “Серж“. Что ситуация на фронте в течение последней недели обострилась – не скрывает и командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Враг очень активно начал применение противотанковых ракетных комплексов, в дальнейшем перешел к массированному применению минометов. Два дня назад применил корректированный снаряд “Краснополь”, который вырабатывается лишь в Российской Федерации", - рассказал генерал.

Те вражеские обстрелы из тяжелого и высокоточного оружия произошли не из-за чесотки в руках местных боевиков – Наев говорит о том, что позиции оккупационных сил заняли российские курсанты-артиллеристы, вероятно из Санкт-Петербурга. Однако чужаки не только себя показывают, но и мастерство украинских воинов видят, ведь военные не оставляют без ответа наглые действия противника.

"Они просто обнаглели, поэтому нам пришлось провести эту операцию, которая дала им отпор – успокойтесь, не трогайте наших побратимов", - прокомментировал одну из успешных контратак на окраинах Авдеевки военнослужащий ВСУ с позывным “Нидзад“. Следствием ответа защитников Украины стало полное прекращение огневой активности противника – еще долго взрывался и детонировал целый укрепрайон оккупантов.

За нужные и прицельные выстрелы военных поблагодарил лично генерал Наев. "Спасибо Вам за добросовестное служение украинскому народу! За умелое владение украинским оружием! Ваши меткие выстрелы сохранили жизнь многим военным побратимам, которые бок о бок в окопах первой линии сдерживают российского агрессора", - сказал он. Сдерживать агрессора на дальних расстояниях профильные подразделения ежедневно тренируются на полигоне и готовы молниеносно развернуться в зоне ООС при потребности.