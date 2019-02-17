Хорватский нападающий Дарко Бодул подписал контракт с «Шахтером» 17.02.2019, 12:39

Дарко Бодул

Договор рассчитан на два года.

Хорватский нападающий Дарко Бодул продолжит карьеру в солигорском "Шахтере". Контракт рассчитан на два года.

Бодул начал футбольное образование в Вене в клубах "Фортуна" и "Ферст". Затем занимался в академиях голландских "Херенвена" и "Аякса". После дебюта за амстердамцев в игре против "Витесса" был отдан в аренду в роттердамскую "Спарту". Выступал за австрийские "Штурм" и "Альтах", датский "Оденсе", шотланский "Данди Юнайтед". Последние сезоны провел, играя в российской премьер-лиге за "Амкар" и "Енисей", — информирует официальный сайт "Шахтера".