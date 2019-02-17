Сделайте что-нибудь – и вам сразу станет легче 2 Денис Казакевич

17.02.2019, 15:22

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Денис Казакевич

В Беларуси пришло время действовать, а не ругаться на кухнях.

На прошедшей неделе было много депрессивных и каких-то абсурдных, но в то же время знаковых новостей.

В белоруской школе произошла самая страшная за последние пятьдесят лет трагедия, но на месте трагедии, в Столбцах, не объявили траур. Ни "президент", ни министр образования не сочли нужным съездить в эти дни в Столбцы. Лукашенко не высказал соболезнований родным и близким погибших, а в день похорон, 13 февраля, когда переживала вся страна, и СМИ публиковали фотографии убитых горем людей, Лукашенко вместе с Путиным катался в Сочи на лыжах.

Многодетная мать совершила самоубийство после того, как работники местного отдела образования решили, что ее детям будет лучше жить в приюте, но министр образования не высказал соболезнований родным и близким. Муж погибшей должен платить приюту 800 рублей в месяц после того, как у него отобрали детей. Чиновники решили, что вернут детей только после того, как он переедет на другую квартиру. Денег на переезд нет.

Посол России в Беларуси Михаил Бабич в своем интервью для RT анонсировал планы создания органов наднационального управления двух стран, а на следующий день кремлевский идеолог Владислав Сурков написал в своей статье, что Россия это "увеличивающаяся и собирающая земля общности народов", а еще через несколько дней Лукашенко, стоя рядом с Путиным, заявил что готов "идти далеко в единении усилий государств и народов".

Президент Польши Анджей Дуда встретился с приспешником Лукашенко Михаилом Мясниковичем, а на следующий день польский Фонд международной солидарности объявил о сокращении поддержки для оппозиционного сайта "Хартия-97" в пять раз из-за "нецелесообразности". При этом, вот уже больше года лукашенковское правительство продолжает блокировать сайт на территории Беларуси.

Представитель ЕС в Беларуси Андреа Викторин в интервью сайту Тутбай похвалила "диалог" о правах человека в Беларуси и "прогресс" и сообщила, что "гражданское общество это не только правозащитники", но еще - экология и образование. Ни корреспондент, ни интервьюируемая не вспомнили о нынешних политзаключенных.

Над главным редактором сайта Тутбай Мариной Золотовой начался демонстративно-абсурдный многодневный судебный процесс, напоминающий безвкусно отрежиссированное, не имеющее никакого отношения к правосудию, шоу с неизвестным широкой публике финалом. "Судья" Александр Петраш - человек опытный и не случайный, он давал штрафы и сажал на сутки Николая Статкевича, Евгения Афнагеля, Нину Богинскую, Максима Винярского, Вячеслава Косинерова и многих других.

Складывается стойкое впечатление, что Лукашенко и его приспешники не считают белорусов за людей. Они игнорируют (а иногда и провоцируют) ужасные человеческие трагедии. Они хотят решать, какие новости белорусам можно читать,а какие новости читать нельзя. Они систематически предпринимают попытки манипулировать протестным общественным мнением. Наконец, сам "президент" считает себя вправе делать заявления о том, что Республика Беларусь готова поделиться своим суверенитетом с другим государством.

Если у вас ощущается растерянность и апатия от того, что сейчас происходит в Беларуси и белорусском медийном пространстве, то это понятная реакция, но в то же время это именно то, что нужно банде при власти. Для Лукашенко идеальный белорус - это тот, кто ругает власть на кухне, но ничего при этом не делает.

Если вам что-то не нравится, если вы возмущены несправедливостью, то самый лучший способ справится с негативными эмоциями, это что-нибудь сделать по этому поводу. Напишите письмо Михаилу Жемчужному. Переведите 10 рублей на счет сайта "Хартия-97". Выйдите на протест против экологически вредного производства. Сообщите в независимые СМИ о нарушениях закона и прав человека. Приезжайте на два часа в Куропаты. Сделайте что-нибудь. И вам сразу станет легче.

Денис Казакевич, «Фейсбук»