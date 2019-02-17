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Белорусы Майами провели акцию в память об исчезнувших политиках и в поддержку «Хартии-97»

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  • 17.02.2019, 15:49
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Митингующие прошли маршем вдоль одной из главных улиц города.

Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы акции.

«Совсем недавно стало известно, что родственники исчезнувших политиков, Ирина Красовская, Зинаида Гончар и доверенное лицо семьи Захаренко Олег Волчек, получили сообщение о приостановлении предварительного расследования. Таким образом диктаторский режим пытается замять это дело, скрыть следы преступления, уничтожить любые возможности для раскрытия этих исчезновений.

Эта новость сразу вызвала возмущение и критику со стороны белорусов проживающих в США. Руководство и активисты Белорусско-Американской Ассоциации Южной Флориды (БАЗА) решили провести акцию протеста», - говорится в сообщении.

16 февраля в Майами, на знаменитой улице Ocean Drive, в небо вновь взвились бело-красно-белые флаги Беларуси. Протестующие держали в руках фотографии пропавших людей, лозунги и плакаты против Лукашенко, карикатуры, высмеивающие диктаторский режим в Беларуси.

Митингующие прошли маршем вдоль Ocean Drive.

Также особенную тревогу вызывает сложившаяся ситуация с сайтом «Хартия-97». Руководство БАЗА Южной Флориды приняло решение финансово поддержать один из самых первых и независимых рупоров свободы в Беларуси. БАЗА призывает помочь «Хартии-97» всех неравнодушных людей, кому дороги демократические принципы.

В завершении с речью выступил председатель БАЗА Южной Флориды Андрей Пушкарев.

В ней говорилось о том, что мы всегда будем помнить наших героев: Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, погибших за правду. «Мы открыто приветствуем взгляды белорусов, которым не безразлично политическое будущее и права человека в современной Республике Беларусь. Мы всегда рады к встрече с новыми единомышленниками и принимаем в свои ряды», - заявили организаторы акции.

Напомним, что 14 февраля главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина была приглашена в польский Фонд международной солидарности. Президент и директор фонда Мацей Фальковский и Александра Ярошевич сообщили журналистке, что поддержка сайта в 2019 году по сравнению с прошлым годом будет сокращена почти в 5 раз. Это решение было принято в дни приезда в Польшу главы нелегитимного белорусского «парламента» Михаила Мясниковича.

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Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


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