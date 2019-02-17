закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 18:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Видеофакт: Блиндаж боевиков на Донбассе взлетел после удара ВСУ

2
  • 17.02.2019, 18:26
  • 1,764

Объединенные силы Украины уничтожили укрепление российских оккупантов.

Подразделения объединенных сил на Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ.

Видео обнародовал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Facebook, передает liga.net.

ВСУ ударили прямо в блиндаж боевиков: "Меткий выстрел или как в бойницу влетает осиное жало, да так, что остатки блиндажа делают фееричные кульбиты в воздухе".

Штефан также сообщил, что, по данным разведки, уничтожен пулеметный расчет оккупантов и ликвидированы два боевика.

Военнослужащий не уточнил, в какой именно день снято видео.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев