Видеофакт: Блиндаж боевиков на Донбассе взлетел после удара ВСУ 2 17.02.2019, 18:26

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Объединенные силы Украины уничтожили укрепление российских оккупантов.

Подразделения объединенных сил на Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ.

Видео обнародовал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Facebook, передает liga.net.

ВСУ ударили прямо в блиндаж боевиков: "Меткий выстрел или как в бойницу влетает осиное жало, да так, что остатки блиндажа делают фееричные кульбиты в воздухе".

Штефан также сообщил, что, по данным разведки, уничтожен пулеметный расчет оккупантов и ликвидированы два боевика.

Военнослужащий не уточнил, в какой именно день снято видео.