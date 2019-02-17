Видеофакт: Блиндаж боевиков на Донбассе взлетел после удара ВСУ

Видеофакт: Блиндаж боевиков на Донбассе взлетел после удара ВСУ2
- 17.02.2019, 18:26
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Объединенные силы Украины уничтожили укрепление российских оккупантов.
Подразделения объединенных сил на Донбассе точным ударом уничтожили укрепление пехоты гибридной армии РФ.
Видео обнародовал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Facebook, передает liga.net.
ВСУ ударили прямо в блиндаж боевиков: "Меткий выстрел или как в бойницу влетает осиное жало, да так, что остатки блиндажа делают фееричные кульбиты в воздухе".
Штефан также сообщил, что, по данным разведки, уничтожен пулеметный расчет оккупантов и ликвидированы два боевика.
Военнослужащий не уточнил, в какой именно день снято видео.