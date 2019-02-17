Во Франции завели 140 уголовных дел против полицейских 17.02.2019, 19:55

Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций «желтых жилетов».

Во Франции открыли 140 производств в отношении возможного применения чрезмерной силы против демонстрантов во время акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на BFM TV.

По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, Генеральная инспекция Национальной полиции завела 140 дел о превышении обязанностей работниками полиции во время акций движения "желтых жилетов".

"140 расследований ведется по подозрению в насилии со стороны полиции. При этом каждый раз, когда говорят о насилии со стороны правоохранителей, мы видим, что действия сотрудников полиции оказываются соразмерны чрезвычайно агрессивным нападениям со стороны хулиганов", - заявил Нуньес.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, в Париже участники движения "желтых жилетов" начали марш протеста от Триумфальной арки к Марсовому полю.