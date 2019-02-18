Крупнейшая оппозиционная партия покинула парламент Болгарии 18.02.2019, 10:39

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Решение принято из-за недавних поправок в избирательный кодекс страны.

Депутаты от оппозиционной Социалистической партии Болгарии (BSP) утвердили решение покинуть парламент на неопределенный период.

Об этом сообщает Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).

Национальный совет BSP утвердил такое решение из-за недавних поправок в избирательный кодекс Болгарии, которые, по словам оппозиции, снижают вероятность проведения честных выборов. Социалисты контролируют 79 из 240 мест в парламенте.

BSP заявляет, что законодательство было принято "в интересах компаний и олигархов, а закулисные партийные договоренности - только в интересах определенных партий".

BSP выдвинула различные условия, чтобы остаться в парламенте, в том числе выборы новой центральной избирательной комиссии, возврат к предыдущим положениям о преференциональном голосовании.

Поправки были приняты после 14-часовой сессии на прошлой неделе, в результате чего был поднят порог для преференционального голосования и одобрено постепенное введение электронного голосования вместо бумажных бюллетеней, на двух основных выборах в Болгарии в этом году.

В мае в Болгарии пройдут европейские выборы, а выборы в местные органы власти - в октябре.

Преференциальные голоса теперь применяются только в том случае, если рассматриваемый кандидат получает столько преференциальных голосов, сколько потребуется, чтобы получить место депутата в своем избирательном округе. Порог считается практически невозможным для достижения.

Парламент также проголосовал за то, чтобы электронное голосование использовалось как минимум на 3000 из примерно 12 400 избирательных участков на выборах в Европейский парламент.