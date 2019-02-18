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Министры ЕС определили «азовский пакет» поддержки Украины

  • 18.02.2019, 17:50

Евросоюз окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую можем предоставить, в частности, в регионе Азовского моря после того, как регион посетила миссия Европейского Союза. Мы определили сферы для дальнейшей поддержки со стороны ЕС", - отметила Могерини.

По ее словам, Евросоюз рассматривает поддержку железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматривают проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на азовский кризис.


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