Хуан Гуаидо: Во время силового сценария Мадуро потерпит поражение 1 19.02.2019, 10:11

ФОТО: AFP

80% военных в Венесуэле хотят перемен.

Узурпатор Николас Мадуро не пользуется достаточной поддержкой военных, поэтому в случае применения силы против своих политических противников он потерпит поражение. Такое мнение высказал в понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, речь которого транслировалась в Twitter, сообщает «Белсат».

«Во время силового сценария Мадуро потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более нет поддержки 80% личного состава вооруженных сил, которые тоже хотят перемен», – сказал Хуан Гуаидо.

23 января Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал это попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.