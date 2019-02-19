Советский агитпроп 1 Александр Гольц

19.02.2019, 13:53

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Александр Гольц

Как Кремль рассказывает о войне в Сирии.

23 февраля из Москвы отправится эшелон, состоящий из 21 вагона и открытых платформ – передвижная выставка трофеев под названием "Сирийский перелом».

Всего полгода прошло после назначения Андрея Картаполова начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ (положение о самом управлении так и не появилось в открытом доступе). В высоких кабинетах еще спорят о штатном расписании и структуре нового управления.

А оно тем временем начало фонтанировать военно-патриотическими инициативами. 23 февраля из Москвы отправится эшелон, состоящий из 21 вагона и открытых платформ. Речь идет о передвижной выставке трофеев под названием «Сирийский перелом». Населению решили показать конкретные результаты длящейся уже четыре года и обошедшейся в десятки, если не сотни миллиардов рублей военной операции в Сирии.

До этого времени российское начальство приводило разные объяснения того, почему страна ввязалась в гражданскую войну в одной из ближневосточных стран. Объяснения были геополитические: встаем с колен, становимся снова великой державой, ликвидируем монополию пиндосов на вмешательство по всему миру.

Были объяснения антитеррористические: воюем, мол, подальше от российских границ с этим общемировым злом, при этом стараемся побольше убивать злодеев, приехавших в Сирию из России и СНГ. Почти после каждой бомбежки врага пресс-служба российского Минобороны на голубом глазу сообщала точное количество террористов, приехавших из России и убитых в Сирии.

Вопрос о том, что оставшиеся в живых обязательно вернутся в страну, преисполненные жаждой мести, не рассматривался. Наконец, выдвигались и, мягко говоря, вполне экзотические объяснения российского участия в этой войне. Тот же начальник нового ГлавПура генерал Картаполов сразу же после назначения на должность заявил, что в Сирии происходит ни что иное, как продолжение войны «за ясли Господни».

И вот теперь ГлавПур не словом, но делом даст ответ всем сомневающимся в необходимости воевать в Сирии. На открытых платформах спецпоезда будут установлены военные трофеи – танк Т-55, бронированные машины, пресловутые «джихад-мобили», которые были напичканы взрывчаткой. В крытых вагонах – тематические экспозиции, где представлены образцы стрелкового оружия, захваченного у террористов, по большей степени, как вы понимаете, западного производства (на то, что проклятые террористы почти поголовно вооружены «калашниковыми», организаторы экспозиции внимания не обращают), а также мин и взрывных устройств. Подлинная жемчужина коллекции – оборудование для подпольного производства отравляющих веществ. Ведь по российской версии именно террористы, а вовсе не асадовские генералы организуют химические атаки против мирного населения.

Агитпоезду запланирована длинная дорога – от Москвы до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Один Бог знает, как спецэшелон попадет в Крым, железнодорожное сообщение с которым предполагается восстановить только в декабре. По ходу движения поезд сделает остановки на 61 железнодорожной станции, поведал журналистам начальник отдела организации военно-музейной и библиотечной работы в войсках Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации полковник Дмитрий Серобаба. Это как города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, так и областные и краевые центры – Тула, Орел, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Чита, Иркутск и другие. И, безусловно, эшелон встретят и в относительно небольших населенных пунктах, например Сальске, Тынде, Ишиме, Тулуне.

За 75 суток (такое время состав будет находиться в дороге) планируется преодолеть свыше 28,5 тысячи километров. Работа спецэшелона не ограничится лишь демонстрацией трофеев. По задумке главпуровцев, «на перронах станций будут организованы выступления культурно-художественных бригад, сформированных из числа работников центральных учреждений культуры Минобороны России, а также военных оркестров, ансамблей песни и пляски военных округов, концертных групп наших армейских и флотских Домов офицеров и клубов». В Главном военно-политическом управлении Вооруженных сил сообщили, что детальные сценарные планы военно-патриотических мероприятий для каждой железнодорожной станции, на которой сделает остановку спецпоезд, уже составлены.

Я специально столь обильно цитирую заявления главпуровцев. Эти люди сами не понимают, как несет от всего этого замшелым духом советского агитпропа. Еще хуже, что вся эта затея должна вызвать в памяти устроенную в 1943 выставку немецкого трофейного оружия. Организаторы «Сирийского перелома» изо всех сил пытаются продемонстрировать некую связь между своими мероприятиями и Второй мировой, демонстрируя отсутствие малейшего такта. При этом у них даже не возникает подозрения, что посетители замечательного спецэшелона могут задать естественные вопросы: а откуда, собственно, могли взяться трофеи, если, согласно официальным заявлениям, Россия не принимала участия в наземных операциях. Кто захватывал эти танки и «джихад-мобили»? Российские военные полицейские, которые лишь патрулируют уже освобожденные районы? Российские военные советники? Военные, охраняющие базу Хмеймим? Но эти вопросы организаторов акции не волнуют. Им поставлена задача создать образ победоносной армии. И стараются, как могут…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»