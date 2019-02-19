закрыть
19 февраля 2019, вторник, 15:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Советский агитпроп

1
  • Александр Гольц
  • 19.02.2019, 13:53
  • 1,866
Александр Гольц

Как Кремль рассказывает о войне в Сирии.

23 февраля из Москвы отправится эшелон, состоящий из 21 вагона и открытых платформ – передвижная выставка трофеев под названием "Сирийский перелом».

Всего полгода прошло после назначения Андрея Картаполова начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ (положение о самом управлении так и не появилось в открытом доступе). В высоких кабинетах еще спорят о штатном расписании и структуре нового управления.

А оно тем временем начало фонтанировать военно-патриотическими инициативами. 23 февраля из Москвы отправится эшелон, состоящий из 21 вагона и открытых платформ. Речь идет о передвижной выставке трофеев под названием «Сирийский перелом». Населению решили показать конкретные результаты длящейся уже четыре года и обошедшейся в десятки, если не сотни миллиардов рублей военной операции в Сирии.

До этого времени российское начальство приводило разные объяснения того, почему страна ввязалась в гражданскую войну в одной из ближневосточных стран. Объяснения были геополитические: встаем с колен, становимся снова великой державой, ликвидируем монополию пиндосов на вмешательство по всему миру.

Были объяснения антитеррористические: воюем, мол, подальше от российских границ с этим общемировым злом, при этом стараемся побольше убивать злодеев, приехавших в Сирию из России и СНГ. Почти после каждой бомбежки врага пресс-служба российского Минобороны на голубом глазу сообщала точное количество террористов, приехавших из России и убитых в Сирии.

Вопрос о том, что оставшиеся в живых обязательно вернутся в страну, преисполненные жаждой мести, не рассматривался. Наконец, выдвигались и, мягко говоря, вполне экзотические объяснения российского участия в этой войне. Тот же начальник нового ГлавПура генерал Картаполов сразу же после назначения на должность заявил, что в Сирии происходит ни что иное, как продолжение войны «за ясли Господни».

И вот теперь ГлавПур не словом, но делом даст ответ всем сомневающимся в необходимости воевать в Сирии. На открытых платформах спецпоезда будут установлены военные трофеи – танк Т-55, бронированные машины, пресловутые «джихад-мобили», которые были напичканы взрывчаткой. В крытых вагонах – тематические экспозиции, где представлены образцы стрелкового оружия, захваченного у террористов, по большей степени, как вы понимаете, западного производства (на то, что проклятые террористы почти поголовно вооружены «калашниковыми», организаторы экспозиции внимания не обращают), а также мин и взрывных устройств. Подлинная жемчужина коллекции – оборудование для подпольного производства отравляющих веществ. Ведь по российской версии именно террористы, а вовсе не асадовские генералы организуют химические атаки против мирного населения.

Агитпоезду запланирована длинная дорога – от Москвы до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Один Бог знает, как спецэшелон попадет в Крым, железнодорожное сообщение с которым предполагается восстановить только в декабре. По ходу движения поезд сделает остановки на 61 железнодорожной станции, поведал журналистам начальник отдела организации военно-музейной и библиотечной работы в войсках Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации полковник Дмитрий Серобаба. Это как города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, так и областные и краевые центры – Тула, Орел, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Чита, Иркутск и другие. И, безусловно, эшелон встретят и в относительно небольших населенных пунктах, например Сальске, Тынде, Ишиме, Тулуне.

За 75 суток (такое время состав будет находиться в дороге) планируется преодолеть свыше 28,5 тысячи километров. Работа спецэшелона не ограничится лишь демонстрацией трофеев.  По задумке главпуровцев, «на перронах станций будут организованы выступления культурно-художественных бригад, сформированных из числа работников центральных учреждений культуры Минобороны России, а также военных оркестров, ансамблей песни и пляски военных округов, концертных групп наших армейских и флотских Домов офицеров и клубов». В Главном военно-политическом управлении Вооруженных сил сообщили, что детальные сценарные планы военно-патриотических мероприятий для каждой железнодорожной станции, на которой сделает остановку спецпоезд, уже составлены.

Я специально столь обильно цитирую заявления главпуровцев. Эти люди сами не понимают, как несет от всего этого замшелым духом советского агитпропа. Еще хуже, что вся эта затея должна вызвать в памяти устроенную в 1943 выставку немецкого трофейного оружия. Организаторы «Сирийского перелома» изо всех сил пытаются продемонстрировать некую связь между своими мероприятиями и Второй мировой, демонстрируя отсутствие малейшего такта. При этом у них даже не возникает подозрения, что посетители замечательного спецэшелона могут задать естественные вопросы: а откуда, собственно, могли взяться трофеи, если, согласно официальным заявлениям, Россия не принимала участия в наземных операциях. Кто захватывал эти танки и «джихад-мобили»? Российские военные полицейские, которые лишь патрулируют уже освобожденные районы? Российские военные советники? Военные, охраняющие базу Хмеймим? Но эти вопросы организаторов акции не волнуют. Им поставлена задача создать образ победоносной армии. И стараются, как могут…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев