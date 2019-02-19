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Тренер Саснович: Есть понимание и ощущение, что мы на правильном пути

  • 19.02.2019, 16:30
Александра Саснович

Александр Ленючев прокомментировал игру своей подопечной.

Александр Ленючев, тренер белорусской теннисистки Александры Саснович, рассказал о своей подопечной, пишет «Трибуна».

— Когда вы начинали работать с Александрой, она только вошла в сотню. Теперь же была в топ-50. Почувствовали разницу?

— Конечно. Опыт в любом случае набирается. Саша свыклась с мыслью, что она здесь, на высоком уровне, и надолго. Но, повторюсь, в моем понимании потенциал Саснович еще нереализован, так что и второй этап сотрудничества воспринимается как начало пути. Я вижу человека, который может развиваться, причем во всех направлениях.

— В конце прошлого года мы беседовали с Сашей, и она отмечала, что хочет попробовать в межсезонье новую систему подготовки. Насколько удалось реализовать задуманное?

— Есть понимание и ощущение, что мы на правильном пути. Да, все, что задумываем, в полном объеме не получается реализовывать. Но каждый раз пытаемся действовать по плану. В любом случае, обо всём говорит результат. У Саши уже были серии из нескольких хороших побед, а это не случайность.


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