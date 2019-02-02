Ученые ожидают новую магнитную бурю на Солнце 2 2.02.2019, 8:35

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Фото : NASA/SDO

Произойти она должна 20 февраля.

Третья в этом году магнитная буря произошла на Солнце ночью 1 февраля. Периодичность этих явлений позволяет спрогнозировать ближайший геомагнитный шторм на 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Слабая магнитная буря, ставшая третьей в этом году, зарегистрирована сегодня, 1 февраля 2019 года, между первым и вторым часами ночи по московскому времени. Событие относится к низшему, первому, классу по пятибалльной шкале и не должно стать причиной сколько-нибудь заметных изменений в геомагнитной обстановке или работе спутниковых систем", - говорится в сообщении.

Предыдущие две бури в 2019 году произошли 5 и 25 января. Интервал между бурями 5 января и 1 февраля составил 27 дней, что равно периоду вращения Солнца вокруг оси.

"Нетрудно предсказать дату следующей бури. Для этого к дате 25 января надо прибавить 27 дней. Это дает 20 февраля. Именно на эту дату модели прогнозирования назначили ближайший геомагнитный шторм", - считают ученые лаборатории.

Они также спрогнозировали даты бурь в марте: первая пройдет ночью 1 марта, следующая - 19-20 марта.