Подвиг Небесной Сотни 9 20.02.2019, 11:08

1,579

Рассказ известных защитников Майдана.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни – людей, отдавших свои жизни пять лет назад на Майдане. Именно 18-20 февраля 2014-го были решающими и самыми трагическими днями, которые изменили направление развития всей страны.

Все мировые СМИ облетели фотографии защитников Майдана. Среди них была совсем юная Олеся Жуковская, медсестра, раненая пулей "Беркута". А также отец и сын, Николай и Игорь Кузнецовы, чьи лица были буквально залиты кровью после избиения беркутовцами на Институтской.

OBOZREVATEL встретился с героями знаковых фото и попросил их оценить изменения в Украине и подвести итоги Революции Достоинства.

Олеся Жуковская: "Я бы ничего не меняла в своей жизни. Это выбор моего сердца"

Олеся Жуковская – медик и волонтер Майдана – стала известна после 20 февраля 2014 года. Пуля снайпера попала ей в шею. Фото, на котором один из майдановцев ведет под руку истекающую кровью девушку, помнят многие. Тогда ее по ошибке даже записали в список Небесной Сотни. Но Олеся выжила.

Олеся Жуковская на Майдане 20 февраля 2014 года

Впервые на Майдан она приехала как только там начались столкновения. Она уже была медсестрой, и первым делом пошла в медпункт, чтобы помогать людям. Сейчас девушка уже заканчивает медицинский университет в Киеве, собирается работать врачом.

"Я родом из Кременца Тернопольской области. Пока училась в университете, немного подрабатывала. Но сейчас у меня предстоят государственные экзамены, поэтому занимаюсь только учебой", – говорит Олеся.

Самое худшее, что случилось в Украине за пять лет после Революции, это война, считает она.

"Тогда никто даже подумать о таком не мог. И самое мое большое желание – чтобы все это как можно быстрее закончилось. И чтобы Россия как можно быстрее забрала свои войска из Украины", – отметила девушка.

Сейчас Олеся заканчивает медуниверситет

Также Олеся считает, что за эти пять лет в стране стало формироваться настоящее гражданское общество: "Главное – во многих людях проснулся патриотизм, по моему мнению, люди стали более сознательными".

Что касается борьбы с коррупцией, то Жуковская затрудняется оценить успехи: "Мне трудно оценить такие вещи как коррупция. Я обычная студентка. Судя по нашему университету, мне кажется, что коррупции стало меньше".

Олеся отмечает, что главные достижения последних лет – это безвиз и Томос. "Что касается европейского выбора, то перемены есть. Тот же безвиз. Помню: раньше, чтобы оформить визу, мне, студентке, приходилось тратить много времени и денег, было очень трудно куда-то выехать. Сейчас просто взял паспорт и поехал".

Сейчас из Западной Украины, откуда родом девушка, больше всего людей отправляются на заработки в Европу.

"Знаете, всегда после каждого крупного события в стране, любого потрясения, начинается новая волна миграции. Так происходит не только у нас и не только сейчас. Так происходило и раньше в других странах. Мы в прошлом году были в Америке и встречались с нашей диаспорой, украинцами, которые там живут. И они рассказывали, что у них было несколько волн миграции. И ничего страшного или удивительного, что люди сейчас куда-то выезжают. Как только станет спокойнее, закончится война, люди сразу начнут возвращаться", – уверена Олеся.

На вопрос – если бы все вернуть назад, если бы знать, чем обернутся события на Майдане для страны, вышла бы она снова на площадь, она ответила так:

"Я бы ничего не меняла в своей жизни. Это мой выбор, это выбор моего сердца. Как человек, которого сначала занесли в список Небесной Сотни, могу сказать, что мы выходили туда ради страны, нами двигали мечты – чтобы жизнь стала лучше. Я не жалею, что пошла туда, значит, так надо было", – подытожила Олеся.

Николай Кузнецов: "Я ни о чем не жалею, других вариантов у нас не было"

Николай Кузнецов, заведующий отделом Института кибернетики НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, профессор. 18 февраля 2014 года на улице Институтской Николай Юрьевич вместе с сыном попали под раздачу "Беркута". Фото мужчин, лица которых буквально были залиты кровью, облетело все СМИ. Тогда Николай Кузнецов получил травму, у него была сломана лопатка.

Николай Кузнецов с сыном на Институтской 18 февраля 2014 года

Николай Юрьевич продолжает принимать активное участие в политической жизни страны. И далеко не все, что происходит в Украине, его устраивает.

"Проблемы нынешней Украины не в Майдане, а в тех политиках, которым доверились люди. Выбирали на эмоциях, в основном по телевизионной картинке, очередной раз поверив пустым обещаниям, которые, как теперь оказалось, никто и не собирался выполнять. Так в свое время избрали не Черновола, а Кравчука. Поддались агитации о победе в первом туре", – отметил Кузнецов.

По его словам, за гибель Героев Майдана должны понести политическую ответственность все те политики и общественные деятели, которые призывали в 2010 году во втором туре голосовать против всех или не идти на выборы.

"Именно они привели к власти Януковича, именно об этом предупреждал моральный авторитет нации Мирослав Попович. Нельзя не вспомнить украинскую писательницу Оксану Забужко, призывавшую тогда голосовать против всех, а теперь она – великая патриотка. Из-за того, что многие не пошли голосовать, президентом стал Янукович с трагическими последствиями для нас", – с грустью констатирует Николай.

Кузнецовы, отец и сын

Он подчеркнул: безусловно, Майдан должен был быть. Но никто не предполагал тогда, что будет столько погибших. И, разумеется, родные погибших сейчас спрашивают себя: "А за что погибли их близкие?"

"Майдан духовно освободил людей, поднял мощное волонтерское движение, объединил нацию. Появилось много общественных организаций, которые оказывают давление на власть и заставляют двигаться в правильном направлении. То, что власть могла делать раньше, что ей сходило с рук, нынешнее общество уже терпеть не будет", – уверен мужчина.

Кузнецов отмечает, что, по его наблюдениям, уже на первом курсе студенты видят себя в магистратуре за рубежом. А многие абитуриенты сразу поступают в вузы других стран.

"Лишь ничтожно малая часть из них вернется в Украину. И дело не только в зарплатах. Главное – у руководства страны нет стратегии развития Украины, люди перестали верить в будущее государства. А ведь уезжают самые талантливые, молодые и работоспособные. А причина всему – всепоглощающая коррупция, жажда легких денег, зарабатываемых в том числе и на войне", – говорит профессор.

Он пояснил, что целью Революции был не безвизовый режим.

"После такого количества жертв Европа просто не могла не дать нам безвиз. Однако не он был целью Майдана, а смена коррумпированной власти и принципов, по которым должно жить украинское общество. Среди них и борьба с коррупцией, и новое политическое устройство государства. Но всего этого так и не было сделано за пять лет", – полагает Николай Кузнецов.

И все же мужчина ни о чем не жалеет.

"Я давно живу по принципу – делай, что должен и будь, что будет. Всего в жизни не рассчитаешь. Мы же не хотели тогда попасть под "Беркут". Но я ни о чем не жалею, потому что других вариантов у нас не было. В заключение хочу подчеркнуть историческую важность нынешних выборов – или мы будем голосовать против всех, не ходить на выборы, голосовать за гречку, и тогда нечего пенять на зеркало. Или же мы возьмем на себя ответственность за развитие страны, и тогда есть надежда, что третий Майдан не состоится", – подытожил Николай.