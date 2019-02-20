закрыть
20 февраля 2019, среда, 13:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Подвиг Небесной Сотни

9
  • 20.02.2019, 11:08
  • 1,579

Рассказ известных защитников Майдана.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни – людей, отдавших свои жизни пять лет назад на Майдане. Именно 18-20 февраля 2014-го были решающими и самыми трагическими днями, которые изменили направление развития всей страны.

Все мировые СМИ облетели фотографии защитников Майдана. Среди них была совсем юная Олеся Жуковская, медсестра, раненая пулей "Беркута". А также отец и сын, Николай и Игорь Кузнецовы, чьи лица были буквально залиты кровью после избиения беркутовцами на Институтской.

OBOZREVATEL встретился с героями знаковых фото и попросил их оценить изменения в Украине и подвести итоги Революции Достоинства.

Олеся Жуковская: "Я бы ничего не меняла в своей жизни. Это выбор моего сердца"

Олеся Жуковская – медик и волонтер Майдана – стала известна после 20 февраля 2014 года. Пуля снайпера попала ей в шею. Фото, на котором один из майдановцев ведет под руку истекающую кровью девушку, помнят многие. Тогда ее по ошибке даже записали в список Небесной Сотни. Но Олеся выжила.

Олеся Жуковская на Майдане 20 февраля 2014 года

Впервые на Майдан она приехала как только там начались столкновения. Она уже была медсестрой, и первым делом пошла в медпункт, чтобы помогать людям. Сейчас девушка уже заканчивает медицинский университет в Киеве, собирается работать врачом.

"Я родом из Кременца Тернопольской области. Пока училась в университете, немного подрабатывала. Но сейчас у меня предстоят государственные экзамены, поэтому занимаюсь только учебой", – говорит Олеся.

Самое худшее, что случилось в Украине за пять лет после Революции, это война, считает она.

"Тогда никто даже подумать о таком не мог. И самое мое большое желание – чтобы все это как можно быстрее закончилось. И чтобы Россия как можно быстрее забрала свои войска из Украины", – отметила девушка.

Сейчас Олеся заканчивает медуниверситет

Также Олеся считает, что за эти пять лет в стране стало формироваться настоящее гражданское общество: "Главное – во многих людях проснулся патриотизм, по моему мнению, люди стали более сознательными".

Что касается борьбы с коррупцией, то Жуковская затрудняется оценить успехи: "Мне трудно оценить такие вещи как коррупция. Я обычная студентка. Судя по нашему университету, мне кажется, что коррупции стало меньше".

Олеся отмечает, что главные достижения последних лет – это безвиз и Томос. "Что касается европейского выбора, то перемены есть. Тот же безвиз. Помню: раньше, чтобы оформить визу, мне, студентке, приходилось тратить много времени и денег, было очень трудно куда-то выехать. Сейчас просто взял паспорт и поехал".

Сейчас из Западной Украины, откуда родом девушка, больше всего людей отправляются на заработки в Европу.

"Знаете, всегда после каждого крупного события в стране, любого потрясения, начинается новая волна миграции. Так происходит не только у нас и не только сейчас. Так происходило и раньше в других странах. Мы в прошлом году были в Америке и встречались с нашей диаспорой, украинцами, которые там живут. И они рассказывали, что у них было несколько волн миграции. И ничего страшного или удивительного, что люди сейчас куда-то выезжают. Как только станет спокойнее, закончится война, люди сразу начнут возвращаться", – уверена Олеся.

На вопрос – если бы все вернуть назад, если бы знать, чем обернутся события на Майдане для страны, вышла бы она снова на площадь, она ответила так:

"Я бы ничего не меняла в своей жизни. Это мой выбор, это выбор моего сердца. Как человек, которого сначала занесли в список Небесной Сотни, могу сказать, что мы выходили туда ради страны, нами двигали мечты – чтобы жизнь стала лучше. Я не жалею, что пошла туда, значит, так надо было", – подытожила Олеся.

Николай Кузнецов: "Я ни о чем не жалею, других вариантов у нас не было"

Николай Кузнецов, заведующий отделом Института кибернетики НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, профессор. 18 февраля 2014 года на улице Институтской Николай Юрьевич вместе с сыном попали под раздачу "Беркута". Фото мужчин, лица которых буквально были залиты кровью, облетело все СМИ. Тогда Николай Кузнецов получил травму, у него была сломана лопатка.

Николай Кузнецов с сыном на Институтской 18 февраля 2014 года

Николай Юрьевич продолжает принимать активное участие в политической жизни страны. И далеко не все, что происходит в Украине, его устраивает.

"Проблемы нынешней Украины не в Майдане, а в тех политиках, которым доверились люди. Выбирали на эмоциях, в основном по телевизионной картинке, очередной раз поверив пустым обещаниям, которые, как теперь оказалось, никто и не собирался выполнять. Так в свое время избрали не Черновола, а Кравчука. Поддались агитации о победе в первом туре", – отметил Кузнецов.

По его словам, за гибель Героев Майдана должны понести политическую ответственность все те политики и общественные деятели, которые призывали в 2010 году во втором туре голосовать против всех или не идти на выборы.

"Именно они привели к власти Януковича, именно об этом предупреждал моральный авторитет нации Мирослав Попович. Нельзя не вспомнить украинскую писательницу Оксану Забужко, призывавшую тогда голосовать против всех, а теперь она – великая патриотка. Из-за того, что многие не пошли голосовать, президентом стал Янукович с трагическими последствиями для нас", – с грустью констатирует Николай.

Кузнецовы, отец и сын

Он подчеркнул: безусловно, Майдан должен был быть. Но никто не предполагал тогда, что будет столько погибших. И, разумеется, родные погибших сейчас спрашивают себя: "А за что погибли их близкие?"

"Майдан духовно освободил людей, поднял мощное волонтерское движение, объединил нацию. Появилось много общественных организаций, которые оказывают давление на власть и заставляют двигаться в правильном направлении. То, что власть могла делать раньше, что ей сходило с рук, нынешнее общество уже терпеть не будет", – уверен мужчина.

Кузнецов отмечает, что, по его наблюдениям, уже на первом курсе студенты видят себя в магистратуре за рубежом. А многие абитуриенты сразу поступают в вузы других стран.

"Лишь ничтожно малая часть из них вернется в Украину. И дело не только в зарплатах. Главное – у руководства страны нет стратегии развития Украины, люди перестали верить в будущее государства. А ведь уезжают самые талантливые, молодые и работоспособные. А причина всему – всепоглощающая коррупция, жажда легких денег, зарабатываемых в том числе и на войне", – говорит профессор.

Он пояснил, что целью Революции был не безвизовый режим.

"После такого количества жертв Европа просто не могла не дать нам безвиз. Однако не он был целью Майдана, а смена коррумпированной власти и принципов, по которым должно жить украинское общество. Среди них и борьба с коррупцией, и новое политическое устройство государства. Но всего этого так и не было сделано за пять лет", – полагает Николай Кузнецов.

И все же мужчина ни о чем не жалеет.

"Я давно живу по принципу – делай, что должен и будь, что будет. Всего в жизни не рассчитаешь. Мы же не хотели тогда попасть под "Беркут". Но я ни о чем не жалею, потому что других вариантов у нас не было. В заключение хочу подчеркнуть историческую важность нынешних выборов – или мы будем голосовать против всех, не ходить на выборы, голосовать за гречку, и тогда нечего пенять на зеркало. Или же мы возьмем на себя ответственность за развитие страны, и тогда есть надежда, что третий Майдан не состоится", – подытожил Николай.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип