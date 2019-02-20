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Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России

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  • 20.02.2019, 17:17

Санкции продлили на полгода.

Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины еще на шесть месяцев, сообщает «Европейская правда».

Послы ЕС решили продолжить замораживание активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Официально это будет продолжено в начале марта. Еще 8 человек добавят позже за Азовское море.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий назвал этот шаг символическим в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины.


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