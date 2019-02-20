Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России 1 20.02.2019, 17:17

Санкции продлили на полгода.

Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины еще на шесть месяцев, сообщает «Европейская правда».

Послы ЕС решили продолжить замораживание активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Официально это будет продолжено в начале марта. Еще 8 человек добавят позже за Азовское море.

EU ambs have decided to prolong the asset freezes and visa bans on 163 people and 44 entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. will be officially prolonged in early March. an additional 8 people will added later for #azovsea #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 февраля 2019 г.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий назвал этот шаг символическим в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины.