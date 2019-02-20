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«Невзирая на пять профессий, мне отказали 128 организаций»

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  • 20.02.2019, 18:44
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иллюстрационное фото

Почему в Беларуси бывшим заключенным трудно вернуться к нормальной жизни.

В редакцию cайта Сharter97.org пришло письмо, в котором автор рассказал, как трудно бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни.

«Меня зовут Станислав Цыбинский, я сирота. После выхода из исправительной колонии г. Могилева в декабре 2017 года я оказался в безвыходной ситуации - без жилья и работы, не было денег даже на еду. Обращался во все инстанции, в том числе религиозные, мне везде отказали. Жил на вокзале более двух месяцев. Впоследствии зарегистрировался как безработный, но, невзирая на пять профессий, подтвержденные дипломами, мне отказали 128 организаций.

Обращался даже в администрацию Лукашенко. Она перенаправила меня в центр социальной защиты, где должны были помочь с жильем и работой, но мне и там отказали, ссылаясь, что нет мест и возможности помочь. «Подождите и потерпите», - такой был ответ. А между тем на улице холодно и зима, да и есть хочется, а денег нет, родителей нет, работы тоже нет. А мне предлагают потерпеть.

Теперь я понимаю, почему у нас в Беларуси много вышедших на свободу вновь совершают преступления. Ведь такие как мы, в первый раз оступившиеся, не нужны ни обществу, ни государству. Нас выбросили за борт этой жизни и заочно на нас поставили крест.

Я не сдался, чудом прошел этот сложный путь и в конце концов нашел работу.

Мой совет: осужденным нужно заранее планировать свой выход. Очутившись на свободе они теряются в этой изменившейся жизни, сталкиваются с проблемами, которые они отвыкли решать. Часто единственный для них способ выжить - воровать пока не задержит милиция. И многим так проще. Увидев, что помощи нет, что общество их не понимает и не принимает, многие бывшие осужденные смиряются с тем, что тюрьма их удел. Лишь немногим удается вырваться из этого бесконечного бега по кругу…

Буду благодарен если поставите ссылку на нашу группу. Она начала развиваться, уже собраны вещи: одежда, обувь предметы первой необходимости, продукты. Любой, кто обратится, получит бесплатную помощь», - написал Станислав Цыбинский.


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