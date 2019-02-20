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Александар Филипович: Не сомневаюсь: дадим бой «Арсеналу»

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  • 20.02.2019, 22:47
Александар Филипович

Защитник БАТЭ Александар Филипович поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом».

«Главное, что мы приехали в Англию не туристами – интрига в противостоянии жива. Не сомневаюсь: дадим бой и на «Эмирейтс». А прямо сейчас необходимо хорошенько потрудиться в рамках сбора под Колчестером.

У нас мотивация зашкаливает. Сложно предположить, как будут развиваться события. Но скажу просто: в футболе все возможно!» – цитирует Филиповича «Трибуна».

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ пройдет завтра на «Эмирейтс». Начало в 20.55. В первой игре победили борисовчане – 1:0.


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