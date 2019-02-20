Почему взбунтовались водители общественного транспорта Минска 1 20.02.2019, 23:08

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Иллюстрационное фото tut.by

Водители пишут петицию в Генпрокуратуру.

Ненормированный график работы, неисправный транспорт. Столичные водители создали петицию, которая будет направлена в Генеральную прокуратуру и Комитет государственного контроля. Органы просят проверить, как «Минсктранс» относится к своим работникам и к безопасности техники. Что скрывается за красивым и внешне новым минским транспортом?

Мало кто из водителей осмеливается рассказывать о своих проблемах на камеру. Охранники троллейбусных парков и диспетчерских станций реагируют на журналистов «Белсата» нервно:

– Снимаем сюжет!

– А какого плана? Не согласовывают с нами?! – возмущается человек, который вышел из здания автобусного парка.

На сайте petitions.by появилось коллективное обращение в Генеральную прокуратуру и Комитет государственного контроля. Подписчики жалуются на безразличное отношение руководства «Минсктранс» к здоровью работников: о работе в условиях экстремально низкой или высокой температуры, о решении о снижении зарплат прошедшим днем и невыносимом графике – за рулем в интенсивном движении до 5 часов без перерыва.

Продолжение смотрите в видео.