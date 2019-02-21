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Бага: БАТЭ с удовольствием играет, когда стадионы полны

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  • 21.02.2019, 8:49
АЛЕКСЕЙ БАГА
ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН / «ПРЕССБОЛ»

Рулевой «желто-синих» рассказал о готовности к ответной игре с «Арсеналом».

Накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 между лондонским «Арсеналом» и БАТЭ на стадионе «Эмирейтс» прошла официальная пресс-конференция представителей «желто-синих» — рулевого Алексея Баги и полузащитника Слободана Симовича, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.

— Говорят, что завтра трибуны не будут заполнены. Насколько это поможет вашей команде добиться нужного результата?

— Жаль, конечно. БАТЭ всегда с удовольствием играет, когда стадионы полны. Это придает футболистам дополнительную мотивацию. Но коль ситуация складывается так, то постараемся все равно продемонстрировать свои лучшие качества на этой великолепной арене.

— Скорее всего, на поле снова не выйдет Месут Озил. Считаете, это для вас хорошо?

— Озил — отличный мастер. Играть против него — большая честь для любого нашего футболиста. Но в «Арсенале» достаточное количество исполнителей, которые способны сыграть не менее сильно, чем Озил. Моему коллеге есть из кого выбирать.

— БАТЭ, как никогда, близок к осуществлению мечты — выходу в настоящую еврокубковую весну. В какой мере это обстоятельство отражается на команде?

— Не сказал бы, что ребята так уж сильно скованы или постоянно только и говорят о завтрашнем матче. Напротив, царит рабочая атмосфера. Все тренируются с удовольствием.

— После первого поединка мир облетела фотография, как ваши футболисты отмечают победу над «Арсеналом» посещением фастфуд-заведения. Если БАТЭ выбьет «канониров» из Лиги Европы, то отметите достижение очередным поеданием гамбургеров?

— Давайте все-таки проясню ситуацию. Никто не отмечал победу над «Арсеналом» так, как вы описали. Во-первых, мы еще ничего не добились. Сыгран только один матч. Во-вторых, на следующее утро после игры команда улетала в Англию на сбор. У ребят не было времени не то что нормально покушать дома — они даже толком не поспали. Ничего страшного в аэропорту не случилось. Ну, взяли по бутерброду. Так мы же не питаемся фастфудом регулярно. Если при таких обстоятельствах кто-то раз в год съел гамбургер, ничего крамольного в том нет.

— Вы уже почти неделю находитесь на Туманном Альбионе. Это оправдывает ваши ожидания?

— Готовимся здесь не только к ответному поединку с «Арсеналом», но и к сезону в целом. Этот сбор для нас важен и проходит продуктивно.

— В игре в Борисове самое сильное впечатление произвела игра БАТЭ в обороне. Но, как известно, «Арсенал» дома и «Арсенал» в гостях — две совершенно разные команды. Перед первой встречей вы говорили, что, если понадобится, ваши игроки, как в «Кавказской пленнице», возле своей штрафной возьмутся за руки, чтобы не пропустить соперника. Эпизод какого другого советского фильма используете сейчас?

— Считаю, против таких команд, как «Арсенал», не зазорно играть от обороны. Что касается советского кинематографа, то он настолько богат и многогранен, что завтра после матча в зависимости от результата что-нибудь придумаем.

Симович: если БАТЭ сыграет так же самоотверженно, как в Борисове, то может добиться цели

— После победы в первом матче наша команда сразу улетела в Англию. Ребята здорово сыграли в Борисове и потому пребывают в приподнятом настроении. Хотя все понимают, насколько сложно нам придется завтра. Но если БАТЭ сыграет так же самоотверженно, как в Борисове, то может добиться цели.

— Вы уже почти неделю в Англии. Как считаете, это поможет вам?

— Как бы ни закончилась игра, пребывание здесь, считаю, пойдет нам на пользу. Мы получили возможность лучше адаптироваться к местной обстановке, чтобы подойти к ответной встрече с «Арсеналом» во всеоружии. К тому же мы ведь готовимся не только к отдельно взятой игре, но и к сезону в целом.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» БАТЭ проведет 21 февраля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» (начало в 20.55 по минскому времени).

Накануне борисовчане опробовали поле стадиона «Эмирейтс», где свои лучшие годы в карьере отыграл нынешний полузащитник БАТЭ 37-летний Александр Глеб.


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