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Эксперт озвучила перечень продуктов для повышения настроения и самочувствия

  • 21.02.2019, 11:26

Диетолог рекомендует умеренно вводить их в свой рацион.

Профессиональный диетолог Светлана Фус уверяет, что уровень гормонов счастья и радости, эндорфинов, можно повысить с помощью определенных продуктов питания, пишет newsyou.info.

Эксперт отметила, что испытывая влюбленность, люди находятся в хорошем приподнятом настроении, а это значит, что уровень эндорфинов, гормонов удовольствия, увеличивается.

Специалист подчеркнула, что ряд продуктов содержит вещества, которые влияют на выработку этих специфических гормонов. К ним относятся твердый сыр, черный шоколад, бананы, финики, персики, грейпфрут, орехи, красный перец, черный перец, семечки подсолнуха и тыквы, шпинат.

Диетолог рекомендует умеренно вводить их в свой рацион, и не забывать, что настроение и самочувствие надо улучшать не только с помощью продуктов питания, но и заниматься спортом и любимым делом.


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