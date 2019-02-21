МЧС и синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 21.02.2019, 12:07

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Специалисты дали рекомендации, как вести себя в такую погоду.

В четверг в Беларуси ожидаются порывы ветра до 15−18 метров в секунду. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды и МЧС.

«Сегодня, 21 февраля, в течение дня по восточной половине Беларуси сохранится северо-западный ветер порывами до 15−18 м/с. В Минске порывы ветра до 14 м/с», — говорится в сообщении.

Шквалистый ветер опасен возможными повреждениями и обрывами линий связи и электропередачи; отключением электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах; повреждением и обрушением слабо укрепленных конструкций, кровель зданий; падением деревьев.

МЧС при сильном ветре рекомендует:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).