У владельца вредного предприятия «Омск Карбон Могилев» проблемы? 21.02.2019, 12:18

Фото: «Радыё Свабода»

Кому на самом деле принадлежит предприятие.

Неприятный для могилевчан завод «Омск Карбон Могилев» зарегистрирован в свободной экономической зоне «Могилев» (СЭЗ), как Иностранное общество с ограниченной ответственностью. В Реестр резидентов СЭЗ предприятие было внесено 09 ноября 2012 по номером 0000559. В графе «Страна-инвестор» прописана Россия. Но так ли это - в материале mspring.online.

Официальный сайт СЭЗ «Могилев» подает противоречивую информацию. В январе 2014 года этот ресурс сообщил, что инвестиционный договор на строительство предприятия с правительством Беларуси подписал «Омсктехуглерод». Но уже через год сайт СЭЗ со ссылкой на Интерфакс заявляет, что разрешение на строительство завода техуглерода в Беларуси получила компания «Омск Карбон Групп». В нее же входит белорусская компания «Омск Карбон Могилев».

Так кто же в действительности построил завод, который уже в самом начале заявил о себе выбросом твердых частиц, «Омск Карбон Групп» или «Омсктехуглерод»?

Омск Карбон — привет из солнечного Кипра

Если верить сайту «Omsk Сarbon Group», в его структуру входят три завода — ООО «Омсктехуглерод» в Омске, филиал ООО «Омсктехуглерод» в Волгограде и ИООО «Омск Карбон Могилев». Кроме того, в структуре есть омское АО «Научно-технологический центр углеродных материалов».

Но вот что интересно. В России есть Единый государственный реестр юридических лиц (еРЮЛ). Проще говоря, это информационный ресурс, содержащий сведения о компаниях, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ. За еРЮЛ отвечает Федеральная налоговая служба (ФНС) России через территориальные органы.

На сайте ФНС есть специальная услуга — там можно узнать, кто зарегистрирован в еРЮЛ. Фактически — информацию именно о российских предприятиях.

Вот только на запрос «Омск Карбон Групп» российский регистратор никаких предприятий не нашел.

Использование разных вариаций слов «Омск Карбон Групп» также к успеху не привело. Судя по всему, в России такой фирмы нет. Зато ООО «ОмскТехУглерод» находится моментально.

В выписке из ФНС России наиболее любопытным разделом оказались «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица».

Согласно ей, учредителем «ОмскТехУглерода» со 100%-ой долей является частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед».

Страна происхождения — никакая не Россия, а Кипр.

Она была зарегистрирована Министерством торговли, промышленности и туризма департамента регистрации и ликвидации компаний Никосии 20 июля 2011 года. Располагается «Омск Карбон Групп Лимитед» в киприотском городе Пафос по адресу Грива Дигени, 58, Сити Хаус, 8047.

По этому адресу зарегистрированы целый ряд компаний. А вот какие имена и фамилии показывает по «OMSK CARBON GROUP LIMITED» открытая база корпораций:

Евгений Миняев, Андреас Алексиоу и Мария Михаил Георгиади указаны, как руководители.

Особое внимание — на человека с именем и фамилией Евгений Миняев, который работает директором по продажам и маркетингу «Омск Карбон Груп». О нем известно также то, что в 2011 году он защищал диссертацию в Омском госуниверситете.

Напомним, открывать могилевский завод приезжал лично председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат, которого считают реальным владельцем предприятия. Так вот Миняев — это и фамилия Валерия Каплуната по отцу. Каплунатом бизнесмен стал, когда взял фамилию матери, чтобы уехать в Израиль.

Две другие фамилии — Андреас Алексиоу и Мария Михаил Георгиади — фигурируют в кипрских медиа, как юристы. Все это весьма стандартная схема для оформления офшорной компании — самого популярного метода ухода от налогов и способа скрыть настоящих владельцев бизнеса.

Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что «российским национальным достоянием» в 2019 году фактически владеет то, что раньше бы назвали «кипрским офшором».

Однако это не мешает компании «Омск Карбон Груп» пафосно утверждать, что их история начинается с апреля 1944 года, когда еще во время Второй мировой войны был впервые запущен омский сажевый завод мощностью 10 тысяч тонн в год.

Удивительный путь «Омсктехуглерода»

Структура собственности «Омсктехуглерода» тоже интересна. По информации российского издания «КоммерсантЪ», она была изменена в марте 2012 года. Именно тогда была одобрена сделка по продаже 100%-ной доли «Омсктехуглерода» компании «Кинросс Бизнес Корпорейшн», зарегистрированной на Сейшельских островах.

По оценкам аналитиков, стоимость предприятия на тот момент достигала почти 36 млн долларов США. Среди причин такой странной сделки было обеспечение безопасности актива и защита от рейдеров. Смысл в том, что когда актив принадлежит офшору или компании иностранной юрисдикции, захватить рейдерам его гораздо труднее.

Примечательно, что за полгода до этого «Омсктехуглерод» резко сменил омскую регистрацию на московскую из-за «отсутствия полноценного диалога с областными властями и налоговыми органами». Но и на Сейшельских островах с фирмой стали происходить странные вещи. Через месяц после сделки «Омсктехуглерод» вдруг снова зарегистрировался в Омске. В этот же момент сменилось руководство налоговой службы.

В Омске «Омсктехуглерод» и местные власти создали научно-исследовательский центр технического углерода.

А еще через два года антимонопольная служба одобрила уже новую сделку по продаже 100% долей «Омсктехуглерода»: его продали кипрской компании «Велблэк Инвестменс Лимитед». Именно так раньше называлась кипрская Omsk Carbon Group Ltd.

Стоит отметить, что на сегодня технически Кипр не является офшором. Страна называется «низконалоговой юрисдикцией с корпоративным налогом в 12,5%». Это дает право этой территории не считаться офшором. Но, например, в Шенгенскую зону эта страна по-прежнему не входит.

У владельца «Омск Карбон Могилев проблемы?

Омские СМИ пестрят информацией о борьбе местных финансово-промышленных кланов за контроль над городом. Там же проскочила информация о возможной смене реального владельца «Омсктехуглерода».

Это, якобы, аргументировано тем, что родной брат Валерия Каплуната — Игорь, который ранее был председателем совета директоров, но позже уехал работать в Москву в концерн «Русэлпром» — вдруг переехал с семьей жить в Израиль. А его жена даже устроилась там работать продавцом-консультантом в магазине одежды. В мире олигархов такой вариант развития событий означает возможное наличие серьезных проблем. Сам Валерий Каплунат неохотно говорит на эти темы и все отвергает, а любую публикацию в белорусских СМИ о нем воспринимает, как атаку, заказанную конкурентами. Это тоже диковато для белорусов.

Могилевским властям была поставлена задача привлечь иностранного инвестора, и кажется, что его привлекали практически не глядя. Теперь же, когда заводы построены, наступила новая реальность. После запуска ряда предприятий на площадке СЭЗ «Могилев», расположенной за городом, приторно-сладковатый запах дерева чувствуется даже в самом центре города. Чиновники в областном и городском исполкомах, очевидно, уже поняли, что и им придется дышать выбросами «новых современных» предприятий СЭЗ. И это только начало. Вполне возможно, что совсем скоро на окна в их уютных кабинетах станут оседать сажевые частицы — канцерогены группы 2В.