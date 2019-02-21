Глава СК о нападении в Столбцах: Картина происшествия нам ясна 21.02.2019, 12:46

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Носкевич заявил, что информация с телефона подростка может пролить свет на мотивировку его действий.

Об этом заявил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, cообщает БелТА.

«По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия», - сказал Иван Носкевич.

Он отметил, что следствием получена и иная информация, которая может пролить свет на мотивировку действий задержанного подростка. «С помощью имеющихся у нас научно-технических средств нами получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил.

Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем. Я не стану пока раскрывать в интересах следствия, что в этом телефоне было. Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий», - заявил председатель Следственного комитета.