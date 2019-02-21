Süddeutsche Zeitung: Жесткий удар по отмывателям денег 21.02.2019, 14:32

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В Германии нашли новую «прачечную» русских денег.

"Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) вело следствие на протяжении трех лет, прежде чем в понедельник началась трехдневная полицейская операция: в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе сотрудники органов правопорядка наложили арест на четыре объекта недвижимости стоимостью около 40 млн евро, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, (перевод - inopressa.ru).

- Параллельно на счетах нескольких немецких банков были заморожены средства в размере 6,7 млн евро, которые, по мнению следователей, принадлежат двум причастным к делу агентствам недвижимости. В одном из латвийских банков по распоряжению следователей был заблокирован счет, на который предположительно переводились средства от продажи недвижимого имущества в Хемнице. Таким образом, в общей сложности было арестовано имущество стоимостью около 50 млн евро, сообщила прокуратура Мюнхена, по поручению которой вело следствие BKA".

Следствие ведется в связи со схемой по отмыванию денег, получившей название "Русский ландромат" или "Русская прачечная", поясняют журналисты Ханнес Мунцингер и Фредерик Обермайер. "Через эту схему с 2011 года на протяжении трех лет из России в Евросоюз было выведено более 22 млрд евро. По данным мюнхенской прокуратуры, покупка конфискованной недвижимости была осуществлена на деньги, вырученные благодаря этой "прачечной", - говорится в статье.

Следствие ведется в отношении трех обвиняемых, один из которых проживает в Мюнхене, другие два - за границей.

"Следователи вышли на след компаний, которые, очевидно, были частью этой "прачечной". Такие фиктивные компании продаются по цене менее 2 тыс. долларов. Им принадлежат счета, через которые выводятся грязные деньги, - указывают журналисты. - За каждую транзакцию администраторы сети, состоящей из тысяч фиктивных фирм, требуют комиссию в размере 4-8% (...).

Согласно информации, имеющейся на сегодняшний момент у мюнхенской прокуратуры, только в период с 2011 по 2014 год от преимущественно российских заказчиков таким образом было получено около 100 млн долларов. Проведенное ранее расследование Süddeutsche Zeitung показало, что эти средства уходили в торговлю промышленными товарами, в частности, стройматериалами, химическими веществами и оборудованием из Германии".

Впервые механизм "ландромата" описали журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), напоминает издание. Тогда в данных, оказавшихся в распоряжении OCCRP, которые в 2017 году удалось проанализировать и Süddeutsche Zeitung, были обнаружены переводы на немецкие счета в объеме 66,5 млн евро. Средствами управляли как минимум 27 немецких банков. Переводы всегда осуществлялись из молдавского "Молдиндконбанка" или латвийского банка Trasta Komercbanka.

"Очевидно, это либо украденные деньги, либо полученные криминальным путем", - заявила тогда директор латвийского финансового регулятора. "Сообщалось, что за всем, предположительно, скрывается группа очень богатых олигархов", - передает Süddeutsche Zeitung.