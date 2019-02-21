Фотофакт: Возращение Глеба на Emirates Stadium спустя десять лет 21.02.2019, 17:26

Александр Глеб

Фото: Reuters

Белорусский футболист три года выступал за лондонский «Арсенал».

Накануне поединка с "Арсеналом" в 1/16 финала футбольной Лиги Европы футболисты БАТЭ провели там тренировку. В центре внимания фотокорреспондентов был 37-летний Александр Глеб. Он выступал за "Арсенал" в 2005-2008 годах, до своего ухода в "Барселону", сообщает Еврорадио.

Неделю назад БАТЭ на "Борисов-Арене" сенсационно победил со счетом 1:0. Александр Глеб участвовал в том поединке. Сегодняшний матч начнется в 20:55 по белорусскому времени, прямая трансляция запланирована на телеканале "Беларусь 5". Букмекеры однозначно ставят на хозяев поля.

Фото: Reuters