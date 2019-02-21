Жители Белостока в День родного языка писали белорусский диктант 1 21.02.2019, 19:30

Белорусы Подляшья встретились, чтобы совместно проверить знания родного языка.

Сегодня в Белостоке – в День родного языка – белорусы Подляшья встретились, чтобы совместно проверить знания белорусского языка.

Организатором мероприятия, которое с каждым годом становится все более популярным, является организация частных школ святых Кирилла и Мефодия в Белостоке. Белорусский и украинский языки преподаются в них как языки национальных меньшинств.

В диктанте приняли участие около 60 человек

Фото: belsat.eu

В диктанте приняли участие как ученики, так и старшие любители белорусского языка.

Проверить свои знания по-белорусски в «диктанте» в этом году решило рекордное количество людей, более 60 человек. Были, в частности, ученики из Белостокской гимназии № 7 и из школы в Нарве. А также местные активисты и журналисты.

В диктанте приняли участие не только ученики, но также и старшие любители белорусского языка

Фото: belsat.eu

Впервые на «Диктант» приехала группа молодых людей из Беларуси — ученики лицея имени Машерова из Бреста в сопровождении представителя посольства Беларуси.

«Диктант на протяжении многих лет писала только наша школа, а теперь идею переняли и другие: «Диктант» уже проводится в Бельске Подляском», – рассказала «Белсату» учитель белорусского языка Яна Марко, организатор мероприятия.

После официальной и художественной части мероприятия в исполнении молодых белорусов Подляшья, начался диктант. Участников разделили на три группы – одна «взрослые» и две «детские».

Художественная часть белорусского диктанта

Фото: Цезари Галинский, belsat.eu

Все три работали с разными текстами – каждый был посвящен личности православного монаха, архимандрита Гавриила.