Киев победил в рейтинге самых дешевых туристических городов Европы 21.02.2019, 22:48

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий занял Краков, третье - Варшава.

Киев возглавил рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия по версии немецкое издание Instyle, передает korrespondent.net.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", - говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт.

В то же время самым дорогим среди относительно дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Стоимость уикенда там обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.