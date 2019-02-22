Показания «пособника»: С Арбузовым не знаком и до начала процесса не видел 22.02.2019, 11:59

Андриана Сурмана обвиняют в оказании пособничества компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова.

Суд Заводского района Минска продолжает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении «пособника» опального бизнесмена Абрузова Андриана Сурмана. На прошлой неделе ему предъявили новое обвинение — статьи и сумма ущерба остались прежними (274 тысячи 415 рублей 6 копеек), пишет tut.by.

Гособвинитель заявил, что Виталий Арбузов, который по данному делу проходит свидетелем, помещал товарно-транспортные накладные от неустановленных лиц, предоставленные Сурманом и Мишелутовым и иными лицами, через неосведомленных работников бухгалтерии в бухгалтерский учет. Поставок товара по этим документам не было, заявил он.

В новом обвинении говорится, что Арбузов договаривался с Мишелутовым и Сурманом о предоставлении подложных документов. Ранее допрошенные в суде Арбузов и Мишелутов, а также сам Сурман отрицали такие договоренности. Более того, Арбузов утверждает, что не был знаком ни с одним, ни со вторым. Мишелутов подтверждал, что Арбузова знал в лицо, соответственно, сам Арбузов его не знал в силу большой разницы в положении в компании.

Сурман вину не признал в полном объеме.

— Виновным себя не признаю, не признаю роли пособника. С Арбузовым я не знаком, до начала судебного процесса никогда его не видел, никакой помощи, содействия не оказывал.

По словам Сурмана, его отношения с Андреем Мишелутовым не имели ничего общего с пособничеством. Знакомы они с 2008 года, когда Сурман работал в компании «Время В», занимавшейся поставками алюминия. С 2011 г. обвиняемый работал уже в российском ООО «Металлтрест» — поставщике цветных металлов.

— Мишелутов искал поставщика алюминия, у моей российской компании были проблемы с расчетами — госпредприятия платили с отсрочкой. Поэтому поставлять через нее не было возможности, — отметил Сурман.

Когда Мишелутов попросил посоветовать, кто может поставить, Сурман посоветовал ему знакомого, Дениса Борисова. «Материальной выгоды от сделок не обсуждали, и я ее не получал», — пояснил обвиняемый. От заявил, что в будущем хотел сам работать с компаниями Арбузова «Антонар» и «Витаравтомотив», поэтому напрямую их не знакомил.

«Рынок высококонкурентный, предложение превышает спрос…» — добавил он, пояснив, что информацию о количестве необходимого алюминия получал от Мишелутова, заказ передавал Борисову и больше никакого участия в поставках не принимал.

— Считаю, что рассматривать такую деятельность как пособничество нельзя. Никогда не знал и не интересовался, как компании Арбузова уплачивают налоги.

Сурман заявил, что в местах погрузки и разгрузки металла никогда не был, никакие первичные учетные документы не передавал. Сотрудничество закончилось, когда компании группы Fenox получили более привлекательные предложения от других поставщиков. С октября 2014 года поставки пошли через ООО «Металлтрест».

Проблемы возникли в 2015 году, когда сделками компаний Арбузова заинтересовался ДФР. Тогда Мишелутов пригласил Сурмана в офис компании и у него начали выяснять, что за схема была с поставками.

Напомним, Сурмана обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243, то есть в оказании пособничества компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Представители компаний Арбузова, выступая в суде в качестве свидетелей, настаивали, что поставки металла были реальными, а внутренняя проверка поставщика алюминия, проведенная по поручению Арбузова, показала, что нюанс был по месту загрузки. Одни говорили, что грузились в Могилеве, другие — в Колодищах. Но документы все были с местом загрузки в Могилеве. Представители группы Fenox решили обратиться в правоохранительные органы на предмет проверки возможного занятия Сурмана незаконной предпринимательской деятельностью. Проверка проводилась, ДФР отказал в возбуждении дела.

В качестве свидетеля в суде выступил Виталий Арбузов, директор «Антонара» и еще пяти предприятий группы. Арбузов подчеркнул, что с Сурманом не знаком и не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был погашен еще в 2016 году.

Свидетель подтвердил, что его компания покупала алюминиевые сплавы через компании Сурмана «КБ-опт» и «КСКТОРГ», подчеркнув, что сделки носили исключительно законный характер. При этом он заявил, что конкретных поставщиков алюминия до возникновения в 2015 году претензий ДФР не знал и никаких первичных документов, о которых речь идет в обвинении, лично не подписывал.

«В ходе проверки от ДФР я узнал, что „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“ якобы являются лжепредпринимательскими структурами, хотя по состоянию на 2012−2015 годы эти предприятия в реестре структур с повышенным коммерческим риском не значились», — заявил Арбузов. В 2015 году в возбуждении уголовного дела было отказано. Постановление об отказе в возбуждении отменили в январе 2018 года. «Не понимаю зачем — в 2016 году еще после проверки все якобы недоплаченные суммы налогов доплатили, чтобы не парализовать работу», — сказал Арбузов.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Арбузов вышел на свободу под поручительство 12 мая 2018 года, проведя за решеткой более года. Как сообщал КГК, подконтрольные ему предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в ФСЗН», работники также получали зарплату «в конвертах».

По данным ДФР, сумма неуплат налогов достигает порядка 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК, а также по частям 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В заключении остается еще один сотрудник Fenox Андрей Мишелутов.

Арбузов до задержания был № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).