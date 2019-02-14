«Пособнику Арбузова» предъявили новое обвинение 14.02.2019, 11:18

Суд Заводского района Минска возобновил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Андриана Сурмана.

В четверг Андиану Сурману предъявили новое обвинение — статьи остались прежними, но гособвинитель конкретизировал эпизоды и озвучил первичные документы, которые обвинение считает подложными, пишет tut.by.

Сумма ущерба осталась прежней — 274 тысяч 415 рублей 6 копеек.

Гособвинитель заявил, что Виталий Арбузов, который по данному делу проходит свидетелем, помещал товарно-транспортные накладные от неустановленных лиц, предоставленные Сурманом и Мишелутовым и иными лицами, через неосведомленных работников бухгалтерии в бухгалтерский учет. Поставок товара по этим документам не было. Перечисляются номера товарно-транспортных накладных за 2013−2014 годы, которые обвинение считает подложными первичными учетными документами.

В новом обвинении говорится, что Арбузов договаривался с Мишелутовым и Сурманом о предоставлении подложных документов. Ранее допрошенные в суде Арбузов и Мишелутов, а также сам Сурман отрицали такие договоренности. Более того, Арбузов утверждает, что не был знаком ни с одним, ни со вторым. Мишелутов подтверждал, что Арбузова знал в лицо, соответственно сам Арбузов его не знал в силу большой разницы в положении в компании.

Напомним, Сурмана обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243, то есть в оказании пособничества компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

11 января представители компаний Арбузова, выступая в суде в качестве свидетелей, настаивали, что поставки металла были реальными, а внутренняя проверка поставщика алюминия, проведенная по поручению Арбузова, показала, что нюанс был по месту загрузки. Одни говорили, что грузились в Могилеве, другие — в Колодищах. Но документы все были с местом загрузки в Могилеве. Представители группы Fenox решили обратиться в правоохранительные органы на предмет проверки возможного занятия Сурмана незаконной предпринимательской деятельностью. Проверка проводилась, ДФР отказал в возбуждении дела.

По словам одного из свидетелей, Сурман ему признался, что был посредником между компаниями Арбузова и поставщиком. «Но разбираться в том, кто был поставщиком и не был ли это сам Сурман, ДФР не стал. Как не стал выяснять, почему перевозчики получали на счет деньги от „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“, если, как утверждает следствие, это лжепредпринимательские структуры и реально перевозки не осуществлялись», — резюмировал свидетель.

Гособвинитель заявлял, что Сурман, действуя вместе с Андреем Мишелутовым, содействуя Виталию Арбузову и его компаниям СООО «Антонар» и СП «ВитарАвтомотив» путем «дачи советов, указаний, предоставления орудий и средств, руководствуясь корыстными побуждениями», способствовал уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству составил 274 тысячи 415 рублей и 6 копеек.

Уклонение осуществлялось через занижение налоговой базы путем сделок с лжепредпринимательскими структурами, говорится в обвинении. При этом Арбузов «посредством неосведомленных сотрудников бухгалтерии» вносил заведомо ложные документы и накладные, занижая налоговую базу.

Сурман вину не признал.

В качестве свидетеля в суде выступил Виталий Арбузов, директор «Антонара» и еще пяти предприятий группы. Арбузов подчеркнул, что с Сурманом не знаком и не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был погашен еще в 2016 году.

Свидетель подтвердил, что его компания покупала алюминиевые сплавы через компании Сурмана «КБ-опт» и «КСКТОРГ», подчеркнув, что сделки носили исключительно законный характер. При этом он заявил, что конкретных поставщиков алюминия до возникновения в 2015 году претензий ДФР не знал и никаких первичных документов, о которых речь идет в обвинении, лично не подписывал.

«В ходе проверки от ДФР я узнал, что „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“ якобы являются лжепредпринимательскими структурами, хотя по состоянию на 2012−2015 годы эти предприятия в реестре структур с повышенным коммерческим риском не значились», — заявил Арбузов. В 2015 году в возбуждении уголовного дела было отказано. Постановление об отказе в возбуждении отменили в январе 2018 года. «Не понимаю зачем — в 2016 году еще после проверки все якобы недоплаченные суммы налогов доплатили, чтобы не парализовать работу», — сказал Арбузов.

— Никакой он (Сурман. — Прим. TUT.BY) мне не пособник! И Мишелутов тоже, — резюмировал Арбузов.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Арбузов вышел на свободу под поручительство 12 мая 2018 года, проведя за решеткой более года. Как сообщал КГК, подконтрольные ему предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в ФСЗН», работники также получали зарплату «в конвертах».

По данным ДФР, сумма неуплат налогов достигает порядка 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК, а также по частям 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В заключении остается еще один сотрудник Fenox Андрей Мишелутов.

Арбузов до задержания был №11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).